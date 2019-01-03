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3 января, 11:18

Джереми Кларксон выбрал пять худших автомобилей года

В рейтинг попали модели Audi, Volvo и MINI

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять худших, по его мнению, автомобилей прошедшего года. Свой выбор он сделал из 28 машин, протестированных им для британского издания Sunday Times.

Все машины в рейтинге получили оценку в две звезды из пяти возможных. Одной из первых в список худших моделей 2018 года Кларксон включил «заряженный» компакт-кар Abarth 695 Rivale. Он назвал кабриолет слишком жестким и неудобным автомобилем, которым сложно управлять.

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Abarth 695 Rivale

В этот же список попал большой вседорожник Audi Q8, который, по словам Кларксона, подойдет только тем, кто «сошел с ума». Также худшей машиной года ведущий назвал Dacia (Renault) Duster. Джезза заявил, что кроссовер слишком страшный и маломощный, а такого автомобиля, который был у него на тесте (в золотистом цвете и стоимостью свыше 15 тысяч фунтов), вообще не должно существовать.

Последние две модели в списке Кларксона – спецверсия 102-сильного хэтчбека MINI и универсал Volvo V60. Первую из этих машин он назвал «дискомфортной и ужасной», а вторую – автомобилем для тех, кто «окончательно завязал со своей сексуальной жизнью».

Ранее Кларксон выбрал пять лучших машин 2018 года. В этот список вошли: Lamborghini Huracan Performante, Porsche 911 GT2 RS, Alpina B5, Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT.

Первый эпизод нового сезона шоу The Grand Tour выйдет 18 января.

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