Джереми Кларксон выбрал пять худших автомобилей года

Все машины в рейтинге получили оценку в две звезды из пяти возможных. Одной из первых в список худших моделей 2018 года Кларксон включил «заряженный» компакт-кар Abarth 695 Rivale. Он назвал кабриолет слишком жестким и неудобным автомобилем, которым сложно управлять.
В этот же список попал большой вседорожник Audi Q8, который, по словам Кларксона, подойдет только тем, кто «сошел с ума». Также худшей машиной года ведущий назвал Dacia (Renault) Duster. Джезза заявил, что кроссовер слишком страшный и маломощный, а такого автомобиля, который был у него на тесте (в золотистом цвете и стоимостью свыше 15 тысяч фунтов), вообще не должно существовать.
Последние две модели в списке Кларксона – спецверсия 102-сильного хэтчбека MINI и универсал Volvo V60. Первую из этих машин он назвал «дискомфортной и ужасной», а вторую – автомобилем для тех, кто «окончательно завязал со своей сексуальной жизнью».
Ранее Кларксон выбрал пять лучших машин 2018 года. В этот список вошли: Lamborghini Huracan Performante, Porsche 911 GT2 RS, Alpina B5, Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT.
Первый эпизод нового сезона шоу The Grand Tour выйдет 18 января.