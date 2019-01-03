Джереми Кларксон выбрал пять худших автомобилей года

В этот же список попал большой вседорожник Audi Q8, который, по словам Кларксона, подойдет только тем, кто «сошел с ума». Также худшей машиной года ведущий назвал Dacia (Renault) Duster. Джезза заявил, что кроссовер слишком страшный и маломощный, а такого автомобиля, который был у него на тесте (в золотистом цвете и стоимостью свыше 15 тысяч фунтов), вообще не должно существовать.

Последние две модели в списке Кларксона – спецверсия 102-сильного хэтчбека MINI и универсал Volvo V60. Первую из этих машин он назвал «дискомфортной и ужасной», а вторую – автомобилем для тех, кто «окончательно завязал со своей сексуальной жизнью».