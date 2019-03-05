Новый Mercedes-Benz CLA превратился в спорт-универсал

Внешность всех машин семейства CLA решена в концепции «чувственной чистоты», а передок — в духе модели CLS, мерседесовцы называют его «акульим носом». В силу иной формы задней части кузова универсал немного уступает седану по уровню аэродинамического сопротивления: его коэффициент составляет 0,26 против 0,23 у четырехдверки.
По размерам универсал в точности соответствует седану — длина составляет 4688 миллиметров, а колесная база равна 2729 миллиметрам. Более того, даже задний бампер и фонари заимствованы у седана. По сравнению с моделью первого поколения новый универсал стал на 48 миллиметров длиннее, на 53 миллиметра шире и на два миллиметра — ниже.
Удобство багажника Mercedes-Benz CLA Shooting Break нового поколения все-таки повысилось: немного вырос его объем (на 10 литров, до 505 литров), и значительно увеличилась ширина проема (с 635 до 871 миллиметра в нижней точке).
Пока что анонсирована только сама мощная версия CLA 250, оснащенная двухлитровым турбомотором (225 сил и 350 Нм) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Но в сентябре, когда новую модель выведут на европейский рынок, будет предложена широкая гамма силовых агрегатов: бензиновых и дизельных, с механической или роботизированной коробкой передач, с передним или полным приводом 4Matic.