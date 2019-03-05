Новый Mercedes-Benz CLA превратился в спорт-универсал

По размерам универсал в точности соответствует седану — длина составляет 4688 миллиметров, а колесная база равна 2729 миллиметрам. Более того, даже задний бампер и фонари заимствованы у седана. По сравнению с моделью первого поколения новый универсал стал на 48 миллиметров длиннее, на 53 миллиметра шире и на два миллиметра — ниже.