Компания отреставрирует уникальную машину 1948 года

Пульс

Land Rover вернет к жизни первый прототип классического «Дефендера»

672ba0520190f7ff648a367090bfed1ad5c6ee75
10 января 2018

Компания Land Rover планирует восстановить один из трех первых прототипов своего первого внедорожника, который был показан в 1948 году на автосалоне в Амстердаме. Реставрация машины, ставшей родоначальником семейства Defender, приурочена к празднованию 70-летнию британского производителя.

[Проверяем на полигоне пять «Дефендеров» – от самого первого до самого последнего](https://motor.ru/stories/goodbyedef.htm)

Проверяем на полигоне пять «Дефендеров» – от самого первого до самого последнего

В «Лэнд Ровере» заявляют, что это будет один сложнейших проектов реставрации, работа над которым займет около года. В компании намерены сохранить оригинальный зеленый цвет и патину на деталях, но добавить алюминиевые кузовные панели, оцинкованное шасси и съемные детали багажника. Автомобиль также получит новую силовую установку.

Ранее компания Land Rover также решила восстановить классический Range Rover из 1970-х. Девять таких внедорожников соберут с использованием аутентичных элементов согласно сохранившимся чертежам и спецификациям. Стоить каждая машина будет 135 тысяч фунтов стерлингов

Этот прототип был найден случайно неподалеку от британского завода марки в Солихалле. Ранее его местонахождение оставалось неизвестным – последний раз машину видели на нидерландском автосалоне в 1960-х. В 1980-х автомобиль был приобретен в качестве реставрационного проекта, однако работа над ним была заброшена. Для того чтобы разобраться в истории машины, специалистам пришлось провести несколько месяцев в архивах, доказав ее истинное происхождение.

Прежние владельцы этого автомобиля приглашены понаблюдать за процессом реставрации внедорожника.

1/3
2/3
3/3

В 2016 году компания Land Rover решила выпустить 25 внедорожников Series I образца 1948 года. Машины будут отреставрированы – специалисты подберут оригинальные запчасти и оттенок кузова. В то время модель комплектовалась 51-сильным двигателем 1.6 и «механикой».

Как оживляют раритетные машины

Восстановленные Lamborghini, Porsche, Jaguar и другие редкие автомобили

Теги:
Land RoverDefenderВнедорожники
Новости по теме
2 февраля 2017
Land Rover представил «новый» Range Rover из 1970-х
6 апреля 2016
Land Rover выпустит 25 классических «Дефендеров»