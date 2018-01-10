Land Rover вернет к жизни первый прототип классического «Дефендера»

Компания Land Rover планирует восстановить один из трех первых прототипов своего первого внедорожника, который был показан в 1948 году на автосалоне в Амстердаме. Реставрация машины, ставшей родоначальником семейства Defender, приурочена к празднованию 70-летнию британского производителя.

В «Лэнд Ровере» заявляют, что это будет один сложнейших проектов реставрации, работа над которым займет около года. В компании намерены сохранить оригинальный зеленый цвет и патину на деталях, но добавить алюминиевые кузовные панели, оцинкованное шасси и съемные детали багажника. Автомобиль также получит новую силовую установку.

Этот прототип был найден случайно неподалеку от британского завода марки в Солихалле. Ранее его местонахождение оставалось неизвестным – последний раз машину видели на нидерландском автосалоне в 1960-х. В 1980-х автомобиль был приобретен в качестве реставрационного проекта, однако работа над ним была заброшена. Для того чтобы разобраться в истории машины, специалистам пришлось провести несколько месяцев в архивах, доказав ее истинное происхождение.

Прежние владельцы этого автомобиля приглашены понаблюдать за процессом реставрации внедорожника.

В 2016 году компания Land Rover решила выпустить 25 внедорожников Series I образца 1948 года. Машины будут отреставрированы – специалисты подберут оригинальные запчасти и оттенок кузова. В то время модель комплектовалась 51-сильным двигателем 1.6 и «механикой».