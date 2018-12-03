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3 декабря, 10:56

Эстонцы придумали роботизированного беспилотника-курьера

Автономная капсула может самостоятельно раскладывать посылки по ячейкам постаматов

Эстонская компания Cleveron, специализирующаяся на разработке автоматизированных пунктов выдачи товаров, представила беспилотник для организации доставки «последней мили». Особенность прототипа — отсутствие необходимости в человеке-экспедиторе, так как с помощью роботизированной «руки» машина самостоятельно раскладывает посылки по постаматам.

Работает это так. Беспилотник-курьер забирает со склада посылку, доезжает до дома получателя и оставляет её в персональном постамате. После чего клиенту приходит уведомление о доставке заказа, который можно забрать, когда будет удобно. Создатели считают, что такое решение поможет сэкономить время, ведь дожидаться курьера дома уже необязательно.

Видео: Cleveron AS

Логистическим компаниям и курьерским службам использование автоматизированных роботов-курьеров тоже выгодно, так как они позволяют снизить транспортные издержки. Кроме того, беспилотники могут стать частью премиального сервиса доставки. По словам Cleveron, в рамках пилотного проекта на улицах эстонских городов автономные фургоны-доставщики появятся в 2020 году.

Renault EZ-PRO

Преимущества полной автоматизации доставки «последне мили» очевидны, но не все уверены, что это произойдет в обозримом будущем. Так, разработанная Renault платформа EZ-PRO представляет собой ведущую автономную и беспилотные ведомые робокапсулы. За их работу по-прежнему отвечает оператор-консьерж, которому поручено планировать маршрут, контролировать сроки доставки и обслуживать флот модульных робофургонов.

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