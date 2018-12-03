Эстонцы придумали роботизированного беспилотника-курьера

Работает это так. Беспилотник-курьер забирает со склада посылку, доезжает до дома получателя и оставляет её в персональном постамате. После чего клиенту приходит уведомление о доставке заказа, который можно забрать, когда будет удобно. Создатели считают, что такое решение поможет сэкономить время, ведь дожидаться курьера дома уже необязательно.