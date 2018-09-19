Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:34

Renault придумала беспилотник для доставки товаров

Флот робофургонов планируется использовать для организации доставки «последней мили»

Поделиться

Компания Renault представила концептуальное решение проблемы доставки «последней мили». Это платформа EZ-PRO, состоящая из ведущей автономной и беспилотных ведомых робокапсул. Таким компания видит парк логистических операторов и курьерских служб в будущем.

Головная капсула будет оборудована пассажирским отсеком, доступ к которому возможен через дверь в передней части беспилотника. Здесь будет находиться «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов. Кроме того, он может осуществлять доставку хрупких предметов или продуктов питания.

В Renault считают, что полной автоматизации логистических процессов в обозримом будущем не произойдет, поэтому по-прежнему ставят человека в центре транспортной деятельности.

>
Reload
1 / 4

Флот беспилотников может передвигаться как сообща, формируя колонны, так и независимо друг от друга. Особенностью своего концепта Renault называет широкие возможности трансформации грузового отсека робокапсул и «шэринг» — использование беспилотников, объединенных единым логистическим центром, для выполнения различных задач. Кроме этого, концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона, а также выбирать, забрать ее из рук «консьержа» или камеры хранения в беспилотнике.

Ранее Mercedes-Benz представила похожий концепт беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Прототип представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...