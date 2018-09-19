Renault придумала беспилотник для доставки товаров

Флот беспилотников может передвигаться как сообща, формируя колонны, так и независимо друг от друга. Особенностью своего концепта Renault называет широкие возможности трансформации грузового отсека робокапсул и «шэринг» — использование беспилотников, объединенных единым логистическим центром, для выполнения различных задач. Кроме этого, концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона, а также выбирать, забрать ее из рук «консьержа» или камеры хранения в беспилотнике.