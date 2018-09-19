Renault придумала беспилотник для доставки товаров

Головная капсула будет оборудована пассажирским отсеком, доступ к которому возможен через дверь в передней части беспилотника. Здесь будет находиться «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов. Кроме того, он может осуществлять доставку хрупких предметов или продуктов питания.
В Renault считают, что полной автоматизации логистических процессов в обозримом будущем не произойдет, поэтому по-прежнему ставят человека в центре транспортной деятельности.
Флот беспилотников может передвигаться как сообща, формируя колонны, так и независимо друг от друга. Особенностью своего концепта Renault называет широкие возможности трансформации грузового отсека робокапсул и «шэринг» — использование беспилотников, объединенных единым логистическим центром, для выполнения различных задач. Кроме этого, концепт предполагет, что получатели смогут отслеживать местоположение посылки с помощью смартфона, а также выбирать, забрать ее из рук «консьержа» или камеры хранения в беспилотнике.
Ранее Mercedes-Benz представила похожий концепт беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Прототип представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.