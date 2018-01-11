Особый Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

Компания Renault представила особую версию «заряженного» хэтчбека Clio RS, которая называется 18. Модель посвятили болиду заводской команды французского автопроизводителя в Формуле-1, который будет выступать в 2018 году. Гоночная машина Renault пока не представлена.

Спецверсия, выкрашенная в черный цвет, получила ряд желтых акцентов на кузове – на бампере, боковинах и колпачках ступиц. В салоне установлены обшитые алкантарой и кожей кресла. Этими же материалами отделан руль. Помимо этого, на порогах появились таблички, указывающие на особую модификацию.

В основу Renault Clio RS 18 легла топовая версия хот-хэтча – Trophy. От базовой модели она отличается увеличенной мощностью мотора (с 200 до 220 лошадиных сил), уменьшенным на 20 миллиметров спереди и 10 миллиметров дорожным просветом, другими пружинами и амортизаторами, а также функцией Torque Boost, которая кратковременно увеличивается тягу на 20 Нм.

Продажи особой модификации «Клио» начнутся в Европе в первой половине текущего года. Каким тиражом будет выпущена модель, не уточняется.

Компания Renault неоднократно делала хот-хэтчи в честь команд Формулы-1. В 2012 году автопроизводитель показал Clio RS, посвященный коллективу Red Bull, которому компания поставляла двигатели. В 2011-м дебютировал Clio RS, созданный совместно с командой Williams. В обоих случаях речь идет о моделях предыдущего поколения.