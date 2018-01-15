AMG-версия четырехдверного купе дебютирует в Детройте

Пульс

«Мерседес» раскрыл дизайн быстрейшего и мощнейшего CLS

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15 января 2018

Компания Mercedes-AMG опубликовала ролик, в котором полностью показала дизайн «заряженной» модификации CLS последнего поколения — AMG CLS 53 4Matic+. Видео размещено на странице автопроизводителя на Facebook.

Никаких технических характеристик о AMG CLS 53 в компании не привели. При этом из названия модели следует, что она получит систему полного привода 4Matic+. Она же используется на «заряженном» седане AMG E 63 последнего поколения и позволяет как передавать тягу на передние колеса, так и полностью отключать передачу момента вперед.

[Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S](https://motor.ru/testdrives/glc63test.htm)

Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S

В Mercedes-AMG также указали, что средний расход топлива «заряженного» CLS составит 8,4 литра на сто километров пробега в смешанном цикле, а уровень вредных выбросов — 200 граммов на километр.

Ранее сообщалось о том, что 53-я модификация четырехвдерного купе получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит трехлитровая бензиновая «шестерка». Суммарная отдача составит 503 лошадиные силы.

Прежде также стало известно о том, что «заряженной» модификации с индексом «63» у CLS текущего поколения не будет. Ее место в линейке немецкого автопроизводителя займет модель AMG GT4, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera.

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