«Мерседес» раскрыл дизайн быстрейшего и мощнейшего CLS

Компания Mercedes-AMG опубликовала ролик, в котором полностью показала дизайн «заряженной» модификации CLS последнего поколения — AMG CLS 53 4Matic+. Видео размещено на странице автопроизводителя на Facebook.

Никаких технических характеристик о AMG CLS 53 в компании не привели. При этом из названия модели следует, что она получит систему полного привода 4Matic+. Она же используется на «заряженном» седане AMG E 63 последнего поколения и позволяет как передавать тягу на передние колеса, так и полностью отключать передачу момента вперед.

В Mercedes-AMG также указали, что средний расход топлива «заряженного» CLS составит 8,4 литра на сто километров пробега в смешанном цикле, а уровень вредных выбросов — 200 граммов на километр.

Ранее сообщалось о том, что 53-я модификация четырехвдерного купе получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит трехлитровая бензиновая «шестерка». Суммарная отдача составит 503 лошадиные силы.

Прежде также стало известно о том, что «заряженной» модификации с индексом «63» у CLS текущего поколения не будет. Ее место в линейке немецкого автопроизводителя займет модель AMG GT4, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera.

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