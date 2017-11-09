Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S

ОзверинотерапияМы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Какие же они скромняги, эти люди из AMG! К предпоказу совершенно нового «Гелика» (о котором мы не можем говорить до середины декабря, но вкратце – он потрясный) они эдак невзначай прикрутили короткую поездку на самой мощной версии кроссовера GLC. Той, которая с индексом 63. А получилось почти по Джобсу: and one more thing... Потому что «шестьдесят третий» – это бомба.
Какие же они скромняги, эти люди из AMG! К предпоказу совершенно нового «Гелика» (о котором мы не можем говорить до середины декабря, но вкратце – он потрясный) они эдак невзначай прикрутили короткую поездку на самой мощной версии кроссовера GLC. Той, которая с индексом 63. А получилось почти по Джобсу: and one more thing... Потому что «шестьдесят третий» – это бомба.
Каюсь, я географически неправ. Не в Купертино искали немцы вдохновение, а в Детройте – еще том, старом, который был настоящим Городом моторов. Подобно американцам с их славными «биг блоками», «хеми» и «боссами» эпохи масл-каров, авантюристы из AMG берут свой битурбо-V8 и утрамбовывают его всюду, куда трамбуется. А так как мотор вышел сравнительно компактный (турбины в развале и «всего» 4 литра объема), то умещается он много куда. Седаны С-, E- и S-классов, спорткар AMG GT, маскулинный бронехолодильник G500 и вот теперь GLC. Обычный, в общем-то, кроссовер. Был.
Что такое Mercedes-AMG GLC 63 S? Это не просто один из двух мощнейших среднеразмерных SUV на рынке – тут те же самые 510 лошадиных сил, что и у Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Но это не просто единственный автомобиль в своем классе, у которого под капотом восемь цилиндров.
Это, на секундочку, самый быстрый серийный кроссовер планеты.
Три и восемь. Всего за 3,8 секунды эта высокая и почти двухтонная туша успевает перейти от состояния покоя к употреблению второй сотни километров в час. Позади остаются и новейший гипертехнологичный Cayenne Turbo, и страстная Stelvio – оба они будут на десятку медленнее. Про Macan Turbo с пакетом Performance (440 сил, 4,4 секунды) и BMW X3 M40i (360 сил, 4,8 секунды) упоминать и вовсе смешно.
Да, конкуренты не спят: на подходе и BMW X3 M, и Audi RS Q5, и Jaguar F-Pace SVR. Производство потустороннего 717-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhawk с такой же динамикой постоянно откладывается, но вроде бы вот-вот начнется – хотя в России его в любом случае ждать не стоит. А потом вообще придет Lamborghini Urus и звонким щелбаном отправит всю эту шайку в глубокий нокаут. Но здесь и сейчас Mercedes – самый стремительный. Специально для зануд: да, Tesla Model X еще быстрее.
Еще 5 очень быстрых (но не настолько быстрых) кроссоверов
Называйте меня лицемером и ретроградом, но я отказываюсь рассматривать эту крылатую микроволновку из Америки всерьез. Ибо имеющий уши да услышит разницу. А не имеющий – почувствует ее кожей. Сейсмическое бурление «восьмерки» AMG на холостых, рык голодного оборотня ближе к отсечке, артиллерийские залпы из выхлопных орудий под сброс газа – вот чего нет и не будет у стерильных электрокаров. И именно поэтому они, надеюсь, никогда не пройдут нашу, петролхэдскую, версию теста Тьюринга.
Голос GLC 63 S не пытается заместить собой все ваши мысли, как это происходит на AMG GT S (и тем более R), потому что выпускной тракт здесь находится чуть дальше, чем в сантиметре от ваших ушей. К тому же, шумоизоляции в машине столько, что двигатель – это вообще единственное, что вы услышите даже на скоростях, о которых стыдно рассказывать и страшно вспоминать. Звука здесь ровно столько, сколько нужно, и напоминает все это ансамбль Five Finger Death Punch (потому что сравнения с «Металликой» уже всех достали). Можно просто катиться по своим делам под проникновенную Wrong Side of Heaven, а можно нажать на кнопку, открыть заслонки в выхлопе – и врубить ломающую челюсти No Sudden Movement. И охренеть, но не оглохнуть.
Да, насчет «охренеть». Разгон – это как раз про него. В режиме лонч-контроля этот GLC пропадает с места резко, ударом, на долю секунды превращая вас в теннисный мячик, встретившийся с ракеткой Рафаэля Надаля. Никакого сглаживания углов, которым часто страдают быстрые, но тяжелые машины. Никакой политкорректности, никакой пощады для трансмиссии – и не надо ее, потому что здесь стоит девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT с пакетом «мокрых» фрикционов вместо гидротрансформатора. Точно такой же, как у более мощного E 63 – там он работает и, вроде бы, не ноет от слишком жестокого обращения. И еще большой вопрос, чей разгон субъективно покажется ядерней – 3,4 секунды на седане или 3,8 на кроссовере.
Дайте-ка я еще раз это повторю, чтобы самому осознать. 3,8 на кроссовере. Чума.
Система полного привода здесь тоже от «ешки» – многодисковая муфта, передающая момент на переднюю ось, и самоблок сзади: у обычного GLC 63 механический, у 63 S – электронный. А вот дрифт-режима не завезли, потому что 510-сильный кроссовер Mercedes на заднем приводе взорвал бы новостные сводки посильнее, чем камин-аут Кевина Спейси. А кому сегодня хочется вставать в один ряд с Кевином Спейси?
Если без зубоскальства, то спецэффектов уберкроссоверу хватает и помимо умышленного сжигания покрышек. Электроника отправляет назад достаточно тяги, чтобы при отключенной ESP вы могли легко и безбоязненно мести хвостом везде, где заблагорассудится. Динамика просто запредельна, звук превосходен, но главное – эта штуковина еще и классно рулится.
Долгое время машины AMG были, пожалуй, даже слишком близки к масл-карам и строились именно вокруг грандиозных моторов: уделать всех на прямой, как-нибудь вписаться в поворот, а потом снова уделать всех на прямой. Смена парадигмы началась с купе C 63, достигла апогея на GT R – и, к счастью, не обошла стороной GLC 63.
Снаружи опознать «шестьдесят третий» проще всего по решетке радиатора: кроссовер первым из более-менее гражданских «Мерседесов» примерил стиль Panamericana с вертикальными планками. Раньше эта решетка была только у AMG GT R, потом ее получили остальные AMG GT, а в перспективе так будут декорированы вообще все машины из Аффальтербаха. Из прочих отличий – агрессивные бамперы (снова с нотками GT R), расширенные крылья, спойлер над пятой дверью и, разумеется, громадные «тапки». До 21 дюйма в диаметре.
По сравнению с обычным GLC здесь изменена кинематика передней подвески, установлены иные поворотные кулаки и шаровые опоры, расширена колея – но это вы можете прочесть и в релизе про «промежуточный» GLC 43. А со старшей версией инженеры пошли еще дальше. Во-первых, они еще сильнее увеличили колею: спереди здесь +64 миллиметра по сравнению со стандартной версией (+45 к «сорок третьей»), а сзади +50 и +14 соответственно. Во-вторых, заднюю подвеску они вообще поменяли: тут стоит почти такая же многорычажка, как на E 63. А в-третьих, они все это тщательно перенастроили.
Вообще, у GLC 63 есть не только версия S из нашего теста, но и «обычная», с 476 лошадиными силами и четырьмя секундами до сотни. А еще Mercedes-AMG предлагает все то же самое, только в купеобразной оболочке, как на фото. Но забудьте, что мы вам это говорили! Потому что все эти комбинации сводятся к трем вариантам: медленному, страшному и медленному и страшному.
И как перенастроили! Руль – острый, идеально «взвешенный» и с тем информативным микрозудом, который заставляет вас думать, будто до этого вы всю жизнь провели в шерстяных варежках. Минимальные задержки в реакциях, крепкая хватка передней оси – и шикарные довороты кормой в ответ на добавление газа. Крены? Почти незаметны, но они есть: ровно такие, чтобы вы точно чувствовали, куда в данный миг сместилась динамическая развесовка. И надо понимать, что все это происходит на сыром асфальте, при температуре +10 и… на зимних шинах.
Я так восторгаюсь GLC 63 S именно из-за этого обстоятельства – неплохого баланса в максимально неправильных условиях теста. В некотором смысле, выдаю машине аванс. Прощаю ей проскальзывания «морды» на входе в шпильки, чуть размазанные отклики при быстрых перекладках и отсутствие совсем уж кристального единения при действительно серьезной езде – того чувства, которое на «Макане» позволяет напрочь забыть про его классовую принадлежность. Но на нормальной резине и посуху все должно быть гораздо лучше.
А если вдруг не будет – не беда! Едет GLC 63 S в любом случае здорово, и даже при самом мрачном раскладе он точно не окажется автомобилем, у которого мотора больше, чем шасси. Меня беспокоил другой вопрос: не пережестят ли с подвеской, как на «цешке» и «ешке»? Кажется, не пережестили!
Конечно, несмотря на сохранение многокамерной «пневмы», этот кроссовер все равно в первую очередь AMG, а потом уже GLC – даже в самом расслабленном режиме мехатронного шасси. Но едет он сравнительно мягко! Над ровным асфальтом так и вовсе стелется, а на небольших неровностях потряхивает, но сдержанно и едва ли не кротко. Возможно, на российской жести – резкой да острой – ходовая начнет терять лицо. Но, по крайней мере, за сотню километров в окрестностях Штутгарта она ни разу не попыталась вытрясти то, что у нас, журналистов, вместо души.
И если GLC 63 действительно окажется пригодным для ежедневной езды (а все указывает именно на это), то он на некоторое время станет вообще непобедимым. Просто потому, что в его сегменте пока нет ничего подобного. Что говорите? За 7 миллионов, которые просят за эту тачку, можно взять Porsche Cayenne GTS, BMW X5 M или вообще Maserati Levante? Да. Но никто из них не носит звание самого быстрого кроссовера планеты.
Mercedes-AMG GLC 63 S
Технические характеристики
|Mercedes-AMG GLC 63 S
|Тип двигателя
|Бензиновый, V8 с двойным турбонаддувом
|Рабочий объем
|3982 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|510/5500-6250
|Макс. момент, Нм/об/мин
|700/1750-4500
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|Автоматическая, девятиступенчатая
|Передняя подвеска
|Пневматическая, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|Пневматическая, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4679 x 2096 x 1620
|Колесная база, мм
|2873
|Снаряженная масса, кг
|1935
|Макс. скорость, км/час
|250
|Разгон 0-100 км/ч, с
|3,8
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|10,7
|Цена в России, руб.
|от 7 150 000