Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S

Какие же они скромняги, эти люди из AMG! К предпоказу совершенно нового «Гелика» (о котором мы не можем говорить до середины декабря, но вкратце – он потрясный) они эдак невзначай прикрутили короткую поездку на самой мощной версии кроссовера GLC. Той, которая с индексом 63. А получилось почти по Джобсу: and one more thing... Потому что «шестьдесят третий» – это бомба.

Каюсь, я географически неправ. Не в Купертино искали немцы вдохновение, а в Детройте – еще том, старом, который был настоящим Городом моторов. Подобно американцам с их славными «биг блоками», «хеми» и «боссами» эпохи масл-каров, авантюристы из AMG берут свой битурбо-V8 и утрамбовывают его всюду, куда трамбуется. А так как мотор вышел сравнительно компактный (турбины в развале и «всего» 4 литра объема), то умещается он много куда. Седаны С-, E- и S-классов, спорткар AMG GT, маскулинный бронехолодильник G500 и вот теперь GLC. Обычный, в общем-то, кроссовер. Был.

Что такое Mercedes-AMG GLC 63 S? Это не просто один из двух мощнейших среднеразмерных SUV на рынке – тут те же самые 510 лошадиных сил, что и у Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Но это не просто единственный автомобиль в своем классе, у которого под капотом восемь цилиндров.