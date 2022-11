Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S

Какие же они скромняги, эти люди из AMG! К предпоказу совершенно нового «Гелика» (о котором мы не можем говорить до середины декабря, но вкратце – он потрясный) они эдак невзначай прикрутили короткую поездку на самой мощной версии кроссовера GLC. Той, которая с индексом 63. А получилось почти по Джобсу: and one more thing... Потому что «шестьдесят третий» – это бомба.