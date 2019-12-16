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16:27

Универсал MINI Clubman станет кроссовером

В новом поколении модель может стать крупнее и прибавить в проходимости

© Кроссовер MINI, неофициальный рендер Autocar
Сергей Ильин
Компания MINI рассматривает возможность изменения форм-фактора универсала Clubman для привлечения американских покупателей. Британская марка может превратить модель в вседорожник, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера MINI Оливера Хейлмера.

Руководство MINI озабочено снижением продаж на североамериканском рынке. Единственный кроссовер бренда — Countryman — в США считают слишком маленьким для своей цены, поэтому MINI не исключает возможность выпуска полноценного вседорожника под именем Clubman. Однако если Clubman действительно станет крупнее и получит увеличенный дорожный просвет, то у MINI могут появиться две модели, конкурирующие друг с другом.

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Фото: Актуальный MINI Clubman

Шеф-дизайнер MINI не прокомментировал, как в британской компании намерены избежать внутреннего каннибализма. Кроме того, специалист отказался говорить о перспективах микровэна на электротяге, который пресса называет преемником BMW i3.

Также Оливер Хейлмер намекнул, что в компании планируют уменьшить размеры трехдверного хэтчбека MINI Cooper. Однако дизайнер посетовал на то, что снизить габариты модели в условиях электрификации и ужесточения стандартов безопасности затруднительно. Кроме того, для небюджетных компактных автомобилей труднее найти рыночную нишу.

В настоящий момент гамма моделей MINI состоит из трех- и пятидверного хэтчбека Cooper, кабриолета Cabrio, универсала Clubman, кроссоверов Countryman и Paceman, а также «заряженной» линейки John Cooper Works. В России самый доступный MINI обойдется минимум в 1 миллион 460 тысяч рублей.

Источник: Autocar