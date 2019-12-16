Универсал MINI Clubman станет кроссовером

Шеф-дизайнер MINI не прокомментировал, как в британской компании намерены избежать внутреннего каннибализма. Кроме того, специалист отказался говорить о перспективах микровэна на электротяге, который пресса называет преемником BMW i3.

Также Оливер Хейлмер намекнул, что в компании планируют уменьшить размеры трехдверного хэтчбека MINI Cooper. Однако дизайнер посетовал на то, что снизить габариты модели в условиях электрификации и ужесточения стандартов безопасности затруднительно. Кроме того, для небюджетных компактных автомобилей труднее найти рыночную нишу.