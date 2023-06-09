MINI выпустит микровэн на электротяге для конкуренции с Volkswagen

Ожидается, что микровэн MINI займет нишу на ступень выше моделей Clubman и Countryman, а по размерам будет напоминать текущий Mercedes-Benz B-Class. Первый вэн от MINI дебютирует с двигателями внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой, но конструкцией будет предусмотрена возможность выпуска полностью электрической версии для конкуренции с Volkswagen ID.3. Предполагается, что MINI-EV станет преемником BMW i3 и будет способен проезжать на одной зарядке более 400 километров.
По информации журнала AutoCar, новинка возродит имя Traveler — в начале 1960-х так назывались классические MINI с кузовом универсал (на заглавном фото).
Рассматривается два варианта шасси: либо микровэн разделит платформу FAAR с «младшими» моделями BMW, либо MINI разработает новую платформу начального уровня в сотрудничестве с китайской компанией Great Wall Motors. Утверждается, что руководством BMW поставлена задача расширить модельный ряд MINI и значительно увеличить объемы продаж британской марки.
Микровэн MINI планируют рассекретить в конце 2022 года. Пятилетний план развития бренда MINI предполагает появление трех новых моделей до 2023 года: помимо MPV, свет увидит компактный городской электромобиль начального уровня, размером со Smart Forfour.