MINI выпустит микровэн на электротяге для конкуренции с Volkswagen

Ожидается, что микровэн MINI займет нишу на ступень выше моделей Clubman и Countryman, а по размерам будет напоминать текущий Mercedes-Benz B-Class. Первый вэн от MINI дебютирует с двигателями внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой, но конструкцией будет предусмотрена возможность выпуска полностью электрической версии для конкуренции с Volkswagen ID.3. Предполагается, что MINI-EV станет преемником BMW i3 и будет способен проезжать на одной зарядке более 400 километров.