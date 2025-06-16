В Дубае продают уникальный Nissan Skyline GT-R. Таких построили всего 19

В середине июня стало известно о продаже в Москве другого уникального Nissan Skyline GT-R. За 60 миллионов рублей предлагают редчайшую версию V-Spec II Nur 2002 года выпуска. Этот экземпляр развивает 500 лошадиных сил и с момента выпуска проехал всего 13 тысяч километров. По словам продавца, спорткар интересен не только как коллекционная машина, но и как выгодная инвестиция, поскольку его цена с каждым годом будет только расти.