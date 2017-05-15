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Опубликовано 15 мая 2017, 15:25

«Скайлайн», как искусство

Красивые постеры к 60-летию Nissan Skyline
К 60-летию семейства Skyline компания Nissan выпустила красочные постеры с историей модели — их покажут публике на чемпионате по сумо в Японии 14–28 мая. За основу для постеров были взяты картины японского художника и гравера по дереву Кацусики Хокусая, жившего в 18 веке. На его работы производитель добавил изображения своих классических и современных моделей из семейства Skyline. Что из этого получилось, смотрите в галерее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

История Skyline началась в 1957 году. Тогда автомобиль (плоть до второго поколения) выпускала компания Prince Motor Company, которая в 1966 году объединилась с «Ниссаном». Картина, взятая за основу для поcтера, называется «Большая волна в Канагаве».

© Nissan

Автор:Ефим Репин
Теги:
#Nissan
#Skyline