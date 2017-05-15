«Скайлайн», как искусство

Красивые постеры к 60-летию Nissan Skyline

К 60-летию семейства Skyline компания Nissan выпустила красочные постеры с историей модели — их покажут публике на чемпионате по сумо в Японии 14–28 мая. За основу для постеров были взяты картины японского художника и гравера по дереву Кацусики Хокусая, жившего в 18 веке. На его работы производитель добавил изображения своих классических и современных моделей из семейства Skyline. Что из этого получилось, смотрите в галерее.