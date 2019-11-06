Беспилотные автомобили можно обмануть картинкой

Выявленная уязвимость обеспокоила ученых. Они опасаются, что в скором будущем, когда беспилотный транспорт получит массовое распространение, этой «обманкой» могут воспользоваться хакеры. Даже маленькое изображение, нанесенное на футболку, может нарушать работу нейронных сетей и привести к катастрофическим последствиям. В настоящее время исследователи работают над решением этой проблемы.

Беспилотные автомобили тестируют в том числе и в Москве. В частности, «Яндекс» выпустил на дороги Hyundai Sonata, оснащенный продвинутым автопилотом. В июле этого года машина попалась на нарушении ПДД – выехала за стоп-линию, пока горел запрещающий сигнал светофора. В самой компании после инцидента заявили, что виновата не умная система, а водитель-испытатель, который в тот момент перевел автомобиль в режим ручного управления.