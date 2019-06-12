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18:00

В Колорадо построят шоссе вокруг гигантского валуна

Потому что убрать с дороги камень массой почти четыре тысячи тонн оказалось довольно непростой задачей

Департамент транспорта штата Колорадо принял решение не взрывать участок шоссе, который оказался заблокирован огромным валуном. Вместо этого власти построят новую дорогу — вокруг камня.
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На шоссе 145, соединяющее города Кортес и Теллурид в американском штате Колорадо, со скалы высотой порядка 300 метров упала пара гигантских камней: масса одного из них составила более 3855 тонн, второго — около 1134 тонн. Они полностью перекрыли шоссе и образовали в нём траншею глубиной 2,5 метра. Департамент транспорта взорвал мелкий валун и очистил дорогу от обломков, обеспечив тем самым временный объезд.

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Однако с более крупным камнем всё оказалось не так просто. Вместо того, чтобы взрывать валун, власти решили построить новую дорогу вокруг него. Это обойдётся штату в 1,3 миллиона долларов — на 200 тысяч дешевле, чем взорвать камень, вывезти обломки и положить новый асфальт. А гигантский валун станет местной достопримечательностью под названием Мемориальный камень.

Об этом с гордостью объявил губернатор штата, назвав валун «Геологическим шедевром». Впрочем, сроки выполнения строительства пока неизвестны, равно как и дата открытия нового монумента. Недавно в США нашли брошенную прямо в поле коллекцию суперкаров Ferrari. Автомобили принадлежат ранее преуспевающему адвокату, который из-за болезни не смог оплатить их хранение в закрытом ангаре. Он пропустил несколько платежей и все автомобили выкатили на расположенное по соседству поле.

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