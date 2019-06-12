В Колорадо построят шоссе вокруг гигантского валуна

Однако с более крупным камнем всё оказалось не так просто. Вместо того, чтобы взрывать валун, власти решили построить новую дорогу вокруг него. Это обойдётся штату в 1,3 миллиона долларов — на 200 тысяч дешевле, чем взорвать камень, вывезти обломки и положить новый асфальт. А гигантский валун станет местной достопримечательностью под названием Мемориальный камень.

Об этом с гордостью объявил губернатор штата, назвав валун «Геологическим шедевром». Впрочем, сроки выполнения строительства пока неизвестны, равно как и дата открытия нового монумента. Недавно в США нашли брошенную прямо в поле коллекцию суперкаров Ferrari. Автомобили принадлежат ранее преуспевающему адвокату, который из-за болезни не смог оплатить их хранение в закрытом ангаре. Он пропустил несколько платежей и все автомобили выкатили на расположенное по соседству поле.