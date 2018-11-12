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14:13

Chevrolet приспособил пикап Colorado для серьезного бездорожья

Версия получила защиту днища, силовые пороги и зубастые шины

Марка Chevrolet представила на американском рынке очередную модификацию среднеразмерного пикапа Colorado. Версия под названием Z71 Trail Runner предназначена для тех, кто регулярно эксплуатирует автомобиль на серьезном бездорожье.

В основу легла версия Colorado Z71, которая отличается от стандартных моделей усиленной подвеской для плохих дорог и наличием блокировки заднего дифференциала. Главные особенности модификации Trail Runner — это мощная защита днища, силовые пороги, и 17-дюймовые высокопрофильные шины Goodyear Duratrac с внедорожным рисунком протектора.

Это самая радикальная из модификаций Chevrolet Colorado для бездорожья, ZR2 Bison. У неё мощная внедорожная подвеска от версии ZR2, плюс трубчатая защита передка, лебёдка и шноркель.

Внешние отличия от базового пикапа минимальны: это решетка радиатора с крупной надписью Chevrolet вместо фирменного «креста» посередине да внедорожные колеса с крупной шашкой. Впрочем, эту решетку теперь можно получить на любой модификации пикапа за доплату в 395 долларов.

Новинка займет среднюю ступеньку в иерархии модификаций пикапа Colorado для бездорожья. У пикапа есть и гораздо более радикальная версия ZR2: она отличается подвеской с коваными рычагами, расширенной колеей и амортизаторами Multimatic. Но такой автомобиль значительно дороже. Кстати, именно от версии ZR2 заимствована днища для модификации Z71 Trail Runner.

Chevrolet Colorado RST

Одновременно Chevrolet предложила покупателям и версию RST с люксовым уклоном. Она получила отделку кузова без хрома, молдинги на дверях и 20-дюймовые колеса с лаково-черными дисками. А ещё такую же решетку с надписью Chevrolet, как и версия Z71 Trail Runner.

Пикап Chevrolet Colorado продается в США недавно — всего четыре года. Это представитель среднеразмерных грузовичков, в последние годы вновь получивших популярность в Америке. По размеру они близки к знакомым нам пикапам азиатского и европейского производства — Toyota Hilux, Nissan Navara, Volkswagen Amarok.

Chevrolet Colorado для американского рынка выпускается на заводе в городке Венцвилл в штате Миссури. Предлагается три мотора (дизель Duramax 2.8, бензиновая «четверка» Ecotec 2.5 и V6 3.6). Есть выбор между полуторной или двойной кабиной, ручными и автоматическими коробками, задним или полным приводом. Цены на пикап начинаются от 20 500 долларов (1 370 000 рублей).

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