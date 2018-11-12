Chevrolet приспособил пикап Colorado для серьезного бездорожья

Внешние отличия от базового пикапа минимальны: это решетка радиатора с крупной надписью Chevrolet вместо фирменного «креста» посередине да внедорожные колеса с крупной шашкой. Впрочем, эту решетку теперь можно получить на любой модификации пикапа за доплату в 395 долларов.

Новинка займет среднюю ступеньку в иерархии модификаций пикапа Colorado для бездорожья. У пикапа есть и гораздо более радикальная версия ZR2: она отличается подвеской с коваными рычагами, расширенной колеей и амортизаторами Multimatic. Но такой автомобиль значительно дороже. Кстати, именно от версии ZR2 заимствована днища для модификации Z71 Trail Runner.