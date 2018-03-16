Четырехдверный «Фокус» нового поколения сняли в камуфляже с комиксами

В Сети появились фотографии седана Ford Focus нового поколения, который сняли во время дорожных испытаний. Автомобиль получил необычный камуфляж, сделанный в виде комикса. Изображения опубликовало издание Motor1.

На левом борте прототипа изображены разговаривающие люди, а на капоте – профиль женского лица. Помимо этого, на камуфляже есть хэштеги #TimeToFocus, которые присуствовали и на маскировке тестовых прототипов хэтчбека нового поколения.

Ожидается, что премьера следующего Ford Focus состоится в апреле.

В феврале в интернете появились фотографии, на которых пятидверный «Фокус» был показан без камуфляжа. Модель построили на модульной платформе, которая помогла уменьшить массу на 50 килограммов. Моторная гамма новинки будет состоять из бензиновых двигателей мощностью от 100 до 280 лошадиных.

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