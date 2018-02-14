Новый Ford Focus сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии Ford Focus следующего поколения без камуфляжной пленки. Автомобиль запечатлели в португальском городе Кашкайш во время проведения фотосессии, пишет Vezess.

Новый «Фокус» построят на модульной платформе, которая позволит снизить массу машины на 50 килограммов. Гамма двигателей новинки будет состоять из базового трехцилиндрового мотора объемом один литр (100, 125 и 140 сил), а также 1,5- и 2,0-литровых бензиновых двигателей. Самый мощный из них будет выдавать 280 лошадиных сил.

Помимо «заряженной» версии ST, Ford Focus нового поколения получит «вседорожную» модификацию Active (она впервые появилась на Fiesta нового поколения) и «роскошную» Vignale.

Презентации машины нового поколения состоится на специальном мероприятии в апреле текущего года. На европейском рынке машины появится осенью. Старт продаж в США из-за переноса производства в Китай запланирован на 2019 год.

В декабре прошлого года Ford опубликовал официальные фотографии прототипов машины в яркой камуфляжной пленке. На снимках были представлены автомобили с разным оснащением: у одной были светодиодные фары, у другой — галогеновые.

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