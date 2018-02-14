Автомобиль сняли во время фотосессии в Португалии

Пульс

Новый Ford Focus сфотографировали без камуфляжа

665bc1e1b5bad76974c5ccd677251232bfdf4e3f
14 февраля 2018

В Сети появились фотографии Ford Focus следующего поколения без камуфляжной пленки. Автомобиль запечатлели в португальском городе Кашкайш во время проведения фотосессии, пишет Vezess.

Новый «Фокус» построят на модульной платформе, которая позволит снизить массу машины на 50 килограммов. Гамма двигателей новинки будет состоять из базового трехцилиндрового мотора объемом один литр (100, 125 и 140 сил), а также 1,5- и 2,0-литровых бензиновых двигателей. Самый мощный из них будет выдавать 280 лошадиных сил.

Помимо «заряженной» версии ST, Ford Focus нового поколения получит «вседорожную» модификацию Active (она впервые появилась на Fiesta нового поколения) и «роскошную» Vignale.

Презентации машины нового поколения состоится на специальном мероприятии в апреле текущего года. На европейском рынке машины появится осенью. Старт продаж в США из-за переноса производства в Китай запланирован на 2019 год.

В декабре прошлого года Ford опубликовал официальные фотографии прототипов машины в яркой камуфляжной пленке. На снимках были представлены автомобили с разным оснащением: у одной были светодиодные фары, у другой — галогеновые.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

На каких машинах ездят москвичи

Топ-10 самых популярных иномарок в Москве

Фото: vezess.hu
Теги:
FordFocus
Новости по теме
31 января 2018
Ford Focus нового поколения не приедет на Женевский автосалон
22 декабря 2017
Ford показал официальные «шпионские» фотографии нового «Фокуса»
14 ноября 2017
Новый Ford Focus сфотографировали почти без камуфляжа