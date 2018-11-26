Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
26 ноября, 14:50

Стали известны страны, где выгоднее всего владеть автомобилем

В России дешевле всего купить и обслуживать кроссовер

Аналитический сайт Compare the Market сравнил стоимость владения автомобиля в разных странах. Специалисты компании проанализировали цену новой машины и годовые расходы на ее обслуживание, чтобы выбрать те места, где дешевле и дороже всего содержать автомобиль.

Исследователи сравнили цену автомобилей в шести сегментах рынка — от ситикара до вседорожника. В расчете учитывалась стоимость страховки, бензина, дорожный налог, ОСАГО и усредненная цена новой машины. В результате выяснилось, что, например, покупка и обслуживание кроссоверов дешевле всего в России, а больше всего придется платить жителям Индии, Голландии и Португалии.

>
Reload
1 / 2

Самый дорогой и доступный класс автомобилей с разбивкой по странам

Автомобили класса премиум оказались дешевле для покупателей из Мексики и России, а дороже всего для жителей Индии и Бразилии. Купить и обслуживать спорткар дешевле в Канаде, тогда как в Индии придется заплатить в два с половиной раза больше.

В феврале текущего года аналитическая компания INRIX составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами. Самым «пробочным» городом в 2017 году стал Лос-Анджелес — в среднем его жители провели в пробках 102 часа. Второе место в рейтинге с результатом 91 час заняла Москва.

Источник: Compare The Market
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...