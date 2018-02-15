Названы города с самыми длинными пробками. Москва — в Топ-3

Аналитическая компания INRIX составила рейтинг городов с самыми загруженными дорогами. В него вошли 1360 населенных пунктов из 38 стран. Самым «пробочным» городом в 2017 году стал Лос-Анджелес — в среднем его жители провели в пробках 102 часа.

Второе место в рейтинге с результатом 91 час занимает Москва, третье — Нью-Йорк. Там водители стоят в пробках столько же, сколько в Москве. В первую десятку также попали Магнитогорск и Юрга. Жители этих городов проводят в пробках 73 и 71 час соответственно.

Самый медленный трафик за весь отчетный период зафиксирован в мексиканском штате Оахака — 5,9 километра в час, а самым медленным городом стал Белфаст. В среднем скорость машин в дневное время здесь составляла 5,4 километра в час.

Время, проведенное в пробках, стоило каждому лондонскому автовладельцу 2490 фунтов стерлингов (199 тысяч рублей), а общая сумма составила 9,5 миллиарда. Лос-Анджелесу время, проведенное в пробках, обошлось в 19,2 миллиарда долларов (13,66 миллиарда фунтов стерлингов).

Самыми загруженными странами в INRIX назвали Таиланд, Индонезию, Колумбию, Россию, Венесуэлу и Соединенные Штаты.

В ноябре 2017 года «Яндекс» опубликовал результаты исследования загруженности основных московских дорог за последние пять лет. Согласно отчету, дорожная ситуация внутри Садового кольца году стала самой плохой за анализируемый период. За пять лет Садовое кольцо практически замыкалось восемь раз — пробка в одном направлении занимала 95 процентов протяженности дороги.

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