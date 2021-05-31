Самый дорогой бренд мотоциклов в мире вернулся в Россию

Пресс-служба марки отмечает, что весной Fighter получил более скромный мотор, который позволил уменьшить нагрев и вибрации, а также снизить стартовый ценник. Кроме традиционного двигателя S&S X-Wedge объемом 2163 кубических сантиметра доступен 1917-кубовый.

Теперь стоимость «Файтера» стартует с 9,5 миллиона рублей. За новый Wraith просят 17 миллионов рублей, а рублевый ценник Bomber компания не раскрыла. В США он стоит 125 тысяч долларов (около 9,2 миллиона рублей).