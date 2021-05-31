Самый дорогой бренд мотоциклов в мире вернулся в Россию

Причиной смены названия послужило движение BLM, отстаивающие права афроамериканцев. Летом прошлого года на волне протестов Confederate Motorcycles пришлось выбрать новое имя, отказавшись от слова «конфедерат»: целый год прежнее название не использовалось, а в США и Европе мотоциклы продавали под шильдиком Combat Motors.
combatmotors.com
«Бренд Confederate является синонимом Конфедерации (13 южных штатов США, поддерживавших рабовладельческий строй). Мы понимаем, что не все согласны с таким утверждением, но демократия подразумевает обсуждение разных точек зрения», – прокомментировал смену названия владелец компании Эрнест Ли.
Теперь же оригинальное название возвращается, но только для рынка России. С 1 июня официальный дистрибьютор, компания Curtiss Russia, начнется принимать заказы на модели Fighter, Bomber и Wraith, а к первым клиентам байки отправятся в июле. Причем россияне смогут сами выбрать, как брендировать мотоцикл: прежним именем Confederate либо новым Combat.
combatmotors.com
Пресс-служба марки отмечает, что весной Fighter получил более скромный мотор, который позволил уменьшить нагрев и вибрации, а также снизить стартовый ценник. Кроме традиционного двигателя S&S X-Wedge объемом 2163 кубических сантиметра доступен 1917-кубовый.
Теперь стоимость «Файтера» стартует с 9,5 миллиона рублей. За новый Wraith просят 17 миллионов рублей, а рублевый ценник Bomber компания не раскрыла. В США он стоит 125 тысяч долларов (около 9,2 миллиона рублей).
В марте свой мотоцикл представила российская премиум-марка Aurus. Пока это только прототип электробайка с регулируемым по высоте ветровым стеклом и узкими зеркалами заднего вида, а серийное производство и продажи планируют начать в 2022-2023 году.