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26 ноября, 19:31

Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу

Крыша модели раскладывается за 19 секунд

Компания Bentley представила открытый вариант модели Continental GT нового поколения, получивший традиционный индекс GTC. Для автомобиля впервые можно будет заказать мягкую крышу в новом цвете, который производитель называет современной интерпретацией традиционного британского твида.

По сравнению с предшественником кабриолет стал на пять процентов жестче, на три процента тише и немного легче, хотя все равно весит почти две с половинной тонны – 2414 килограммов (для сравнения, масса нового купе Continental GT достигает 2244 килограммов). Крыша открывается и закрывается за 19 секунд, причем проделать эти операции можно на скорости до 50 километров в час.

Кабриолет оснащается шестилитровым двигателем W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 3,8 секунды – всего на одну десятую секунды дольше купе. Максимальная скорость та же, что и двухдверки – 333 километра в час.

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В оснащение машины входит мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, система ночного видения, 2200-ваттный аудиокомплекс Naim с 18 динамиками, светодиодные матричные фары.

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В Великобритании кабриолет стоит от 175 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей по текущему курсе) – на 18,4 тысячи (1,5 миллиона рублей) дороже купе.

В России купе оценивается минимум в 14 290 000 рублей, машина из спецверсии First Edition обойдется в 16 490 000 рублей.

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