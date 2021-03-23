23 марта, 19:05

3,6 секунды до «сотни» и 659 сил: показан самый динамичный Bentley в истории

Британская марка раскрыла подробности о модели Continental GT Speed

Bentley Continental GT Speed © Bentley
Лиза Будрина
Компания Bentley представила самый динамичный гражданский автомобиль за более чем 101-летнюю истории марки: новый Continental GT Speed разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 335 километров в час.

Актуальный Continental GT третьего поколения дебютировал в 2017 году, и вот, спустя четыре года, наконец дебютировала его спортивная версия с традиционной для марки приставкой Speed в названии. Новинка, которая технологичнее, мощнее, быстрее и динамичнее своего предшественника, уже доступна для заказа в большинстве стран.

Предыдущее поколение Continental GT Speed оснащалось 635-сильным 6,0-литровым W12 с двойным турбонаддувом, разгонялось до 100 километров в час за 4,1 секунды и развивало максимальную скорость 332 километра в час. Новый гранд-турер на 24 силы мощнее и на 0,5 секунды динамичнее предшественника, а его максимальная скорость выше на три километра в час.

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Фото: Bentley

В списке оснащения 22-дюймовые диски, карбон-керамические тормоза и спортивные кресла. Кроме того, Continental GT Speed получил полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску (работает от бортовой сети напряжением 48 вольт) с регулировкой жесткости амортизаторов, электронный задний дифференциал (eLSD) и систему отключения половины цилиндров.

В числе внешних отличий от обычного Continental GT затемненная радиаторная решетка и хромированный логотип Speed нового дизайна на переднем крыле. Клиентам доступны 11 вариантов цветов отделки отделки салона и 15 различных комбинаций оформления интерьера.

Двигатель W12 объемом 6,0 литра мощностью 659 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Пару ему составляет перенастроенная восьмиступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением, которая теперь переключает передачи в два раза быстрее, чем на стандартном Continental GT

Bentley

Модель доступна для заказа с 23 марта 2021 года. Первые автомобили доставят клиентам из США и Европы в третьем квартале 2021 года, а в четвертом квартале новинка доберется до остальных стран.

Стоимость Continental GT Speed пока не объявлена, однако она точно будет выше, чем цена обычного Continental GT (от 202,5 тысячи долларов или (15,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Выступая перед премьерой Continental GT Speed, глава Bentley Адриан Холлмарк заявил, что в 2021 году компания ожидает рекордное количество заказов. Продажи марки уже выросли на 50 процентов, а заказы на 30 процентов по сравнению с 2020-м годом. Также Холлмарк намекнул на возможное возвращение Bentley в «24 часа Ле-Мана», гонку, в которой марка побеждала в 1924, 1927, 1928 и 1930 годах, и позже, в 2003 году.

Источник: пресс-служба Bentley