3,6 секунды до «сотни» и 659 сил: показан самый динамичный Bentley в истории

Актуальный Continental GT третьего поколения дебютировал в 2017 году, и вот, спустя четыре года, наконец дебютировала его спортивная версия с традиционной для марки приставкой Speed в названии. Новинка, которая технологичнее, мощнее, быстрее и динамичнее своего предшественника, уже доступна для заказа в большинстве стран.
Предыдущее поколение Continental GT Speed оснащалось 635-сильным 6,0-литровым W12 с двойным турбонаддувом, разгонялось до 100 километров в час за 4,1 секунды и развивало максимальную скорость 332 километра в час. Новый гранд-турер на 24 силы мощнее и на 0,5 секунды динамичнее предшественника, а его максимальная скорость выше на три километра в час.
Фото: Bentley
В списке оснащения – 22-дюймовые диски, карбон-керамические тормоза и спортивные кресла. Кроме того, Continental GT Speed получил полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску (работает от бортовой сети напряжением 48 вольт) с регулировкой жесткости амортизаторов, электронный задний дифференциал (eLSD) и систему отключения половины цилиндров.
В числе внешних отличий от обычного Continental GT – затемненная радиаторная решетка и хромированный логотип Speed нового дизайна на переднем крыле. Клиентам доступны 11 вариантов цветов отделки отделки салона и 15 различных комбинаций оформления интерьера.
Bentley
Модель доступна для заказа с 23 марта 2021 года. Первые автомобили доставят клиентам из США и Европы в третьем квартале 2021 года, а в четвертом квартале новинка доберется до остальных стран.
Стоимость Continental GT Speed пока не объявлена, однако она точно будет выше, чем цена обычного Continental GT (от 202,5 тысячи долларов или (15,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Выступая перед премьерой Continental GT Speed, глава Bentley Адриан Холлмарк заявил, что в 2021 году компания ожидает рекордное количество заказов. Продажи марки уже выросли на 50 процентов, а заказы – на 30 процентов по сравнению с 2020-м годом. Также Холлмарк намекнул на возможное возвращение Bentley в «24 часа Ле-Мана», гонку, в которой марка побеждала в 1924, 1927, 1928 и 1930 годах, и позже, в 2003 году.