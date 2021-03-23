3,6 секунды до «сотни» и 659 сил: показан самый динамичный Bentley в истории

Актуальный Continental GT третьего поколения дебютировал в 2017 году, и вот, спустя четыре года, наконец дебютировала его спортивная версия с традиционной для марки приставкой Speed в названии. Новинка, которая технологичнее, мощнее, быстрее и динамичнее своего предшественника, уже доступна для заказа в большинстве стран.

Предыдущее поколение Continental GT Speed оснащалось 635-сильным 6,0-литровым W12 с двойным турбонаддувом, разгонялось до 100 километров в час за 4,1 секунды и развивало максимальную скорость 332 километра в час. Новый гранд-турер на 24 силы мощнее и на 0,5 секунды динамичнее предшественника, а его максимальная скорость выше на три километра в час.