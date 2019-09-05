Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:54

Contitental разработала «кокпит будущего»

Решение ориентировано на беспилотные автомобили

Компания Continental покажет на автосалоне во Франкфурте последнюю версию архитектуры Integrated Interior Platform (IIP) автомобильного кокпита будущего. Она представляет собой комплексное решение для программного и аппараттного обеспечения, которое объединяет множество подсистем в одном высокопроизводительном компьютере.

Integrated Interior Platform поможет автопроизводителям создать общую аппаратно-программную платформу, контролирующую работу различных дисплеев и онлайн-сервисов. Разработка Continental позволяет одновременно управлять несколькими операционными системами с разными требованиями к безопасности и предоставлять нужную информацию в зависимости от выбранного режима движения. Кроме того, платформа масштабируется под конкретные нужды.

Экспериментальный кокпит Continental поддерживает управление жестами, выводит на «приборку» данные с камер бокового обзора и благодаря технологии виртуализации позволяет безопасно запускать приложения сторонних разработчиков. В ручном режиме движения для водителя и пассажира доступны различные приложения и информационные блоки, а в беспилотном кокпит превращается в мобильный офис или развлекательный центр.

В начале года Hyundai и технологический стартап WayRay представили рабочий прототип навигационной системы с голографической дополненной реальностью. Возможности нового проекционного дисплея, транслирующего стереоизображение непосредственно на дорогу, продемонстрировали на примере седана Genesis G80.