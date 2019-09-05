Contitental разработала «кокпит будущего»

Экспериментальный кокпит Continental поддерживает управление жестами, выводит на «приборку» данные с камер бокового обзора и благодаря технологии виртуализации позволяет безопасно запускать приложения сторонних разработчиков. В ручном режиме движения для водителя и пассажира доступны различные приложения и информационные блоки, а в беспилотном кокпит превращается в мобильный офис или развлекательный центр.