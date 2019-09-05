Contitental разработала «кокпит будущего»

Integrated Interior Platform поможет автопроизводителям создать общую аппаратно-программную платформу, контролирующую работу различных дисплеев и онлайн-сервисов. Разработка Continental позволяет одновременно управлять несколькими операционными системами с разными требованиями к безопасности и предоставлять нужную информацию в зависимости от выбранного режима движения. Кроме того, платформа масштабируется под конкретные нужды.
Экспериментальный кокпит Continental поддерживает управление жестами, выводит на «приборку» данные с камер бокового обзора и благодаря технологии виртуализации позволяет безопасно запускать приложения сторонних разработчиков. В ручном режиме движения для водителя и пассажира доступны различные приложения и информационные блоки, а в беспилотном кокпит превращается в мобильный офис или развлекательный центр.
В начале года Hyundai и технологический стартап WayRay представили рабочий прототип навигационной системы с голографической дополненной реальностью. Возможности нового проекционного дисплея, транслирующего стереоизображение непосредственно на дорогу, продемонстрировали на примере седана Genesis G80.