Hyundai разработал проекционный дисплей с голографической дополненной реальностью

Картинка транслируется непосредственно на дорогу, на расстоянии 15 метров от глаз водителя, и автоматические подстраивается под угол обзора. При этом само изображение проецируется через лобовое стекло, а не выводится на него с помощью ЖК-дисплея. В будущем проекционный дисплей сможет выделять людей, велосипедные полосы и пешеходные переходы. Кроме того, используя технологию V2X, система покажет информацию о погодных условиях и состоянии дороги, а также уведомит о скором переключении светофора.