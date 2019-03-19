Новый Bentley Continental GT получил двигатель V8

Обоим автомобилям положены 20-дюймовые десятиспицевые колеса. Среди опций — еще девять вариантов размерностью до 22 дюймов. Крыша кабриолета, которая складывается за 19 секунд, может быть выполнена в семи различных цветах, в том числе имитирующем традиционный британский твид. Кроме того, открытая версия оснащается функцией обогрева шеи, подогревом сидений, руля и подлокотников.