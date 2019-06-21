Названы рублевые цены кабриолета Bentley Continental GT

Кабриолет доступен на российском рынке с двигателем объемом 6 литров мощностью 635 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Позже, в 2020 году, начнутся поставки менее мощной модификации с агрегатом V8 с отдачей 550 сил. Ее стоимость в Bentley пока не раскрывают.
Continental GT Convertible с топовым 635-сильным мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 3,8 секунды, что на 0,1 секунды медленнее закрытой версии. Максимальная скорость составляет 333 километра в час.
В список оснащения кабриолета входят «воздушный шарф» (система, создающая теплый поток воздуха вокруг подголовников), медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и цифровая приборная панель.
Премьера открытой версии Continental GT состоялась осенью прошлого года. Тогда в Bentley подтвердили, что кабриолет на 160 килограммов тяжелее купе из-за конструкции складной тентовой крыши, которую можно поднять и опустить за 19 секунд на скорости до 50 километров в час.