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16:18

Названы рублевые цены кабриолета Bentley Continental GT

Новинка добралась до российского рынка в единственной комплектации

Bentley раскрыла стоимость Continental GT Convertible в России. Первое время автомобиль будет продаваться только с мотором W12 за 16 400 000 рублей.
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Кабриолет доступен на российском рынке с двигателем объемом 6 литров мощностью 635 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Позже, в 2020 году, начнутся поставки менее мощной модификации с агрегатом V8 с отдачей 550 сил. Ее стоимость в Bentley пока не раскрывают.

Continental GT Convertible с топовым 635-сильным мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 3,8 секунды, что на 0,1 секунды медленнее закрытой версии. Максимальная скорость составляет 333 километра в час.

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В список оснащения кабриолета входят «воздушный шарф» (система, создающая теплый поток воздуха вокруг подголовников), медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и цифровая приборная панель.

Премьера открытой версии Continental GT состоялась осенью прошлого года. Тогда в Bentley подтвердили, что кабриолет на 160 килограммов тяжелее купе из-за конструкции складной тентовой крыши, которую можно поднять и опустить за 19 секунд на скорости до 50 километров в час.

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