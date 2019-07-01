Bentley установила новый рекорд Пайкс-Пика

Это уже не первый рекорд для британской марки — в прошлом году тот же пилот Риз Миллен установил рекорд Пайкс-Пика среди серийных кроссоверов за рулем Bentley Bentayga. Тогда Миллер проехал трассу за 10 минут 49,9 секунд, опередив прошлого лидера, Range Rover Sport, почти на две минуты.