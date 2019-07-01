Bentley установила новый рекорд Пайкс-Пика

В начале июня Bentley представила Continental GT, подготовленный для заезда на Пайкс-Пик. В качестве гоночного автомобиля выбрали купе c двигателем 6.0 W12, выдающим 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С ним двухдверка способна разогнаться до первой «сотни» за 3,7 секунды и достигнуть максималки в 333 километра в час.
The #Bentley #ContinentalGT breaks the production car record at Pikes Peak, in a time of 10:18 to climb 5000ft over 12.4 miles, and taking 8 seconds off the previous record #PPIHC @RhysMillen @BentleyRacing pic.twitter.com/vIpVABXAc4— Bentley Motorsport (@BentleyRacing) 30 июня 2019 г.
Выпущенный к столетию марки Continental GT получил номер 100. Для гонки, финиш которой находится на уровне 4 301 метр над уровнем моря, инженеры Bentley немного доработали автомобиль: в салоне установили каркас безопасности, а также специальную систему подачи кислородно-воздушной смеси напрямую в шлем пилота.
Это уже не первый рекорд для британской марки — в прошлом году тот же пилот Риз Миллен установил рекорд Пайкс-Пика среди серийных кроссоверов за рулем Bentley Bentayga. Тогда Миллер проехал трассу за 10 минут 49,9 секунд, опередив прошлого лидера, Range Rover Sport, почти на две минуты.
В честь нового рекорда Bentley выпустила спецверсию кроссовера Bentayga Pikes Peak. Вместо хромированных деталей появились черные, в конфигураторе добавилось два цвета: черный Deep Beluga Black и ярко-зеленый Radium, а 22-дюймовые колесные диски стали двухцветными.