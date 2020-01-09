Новый кроссовер Geely приедет в Россию с трехцилиндровым турбомотором

На Geely Coolray трехцилиндровый мотор будет выдавать 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. В пару к турбоагрегату предложат семиступенчатый «робот». Привод у «Кулрея» может быть только передним, других вариантов не предусмотрено. По предварительной информации, продажи кроссовера начнутся в первой половине этого года.