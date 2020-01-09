Новый кроссовер Geely приедет в Россию с трехцилиндровым турбомотором

На Geely Coolray трехцилиндровый мотор будет выдавать 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. В пару к турбоагрегату предложат семиступенчатый «робот». Привод у «Кулрея» может быть только передним, других вариантов не предусмотрено. По предварительной информации, продажи кроссовера начнутся в первой половине этого года.
На Coolray 1,5-литровая «турботройка» отпразднует свой российский дебют. Сейчас этот мотор не ставится ни на одну модель для нашего рынка, а в Китае он есть только у хэтчбека GS.
Судя по ОТТС, в список оснащения кроссовера войдут система контроля давления в шинах, несколько подушек безопасности и мультимедийный комплекс. За доплату на Coolray можно будет установить адаптивный круиз-контроль.
Ранее стало известно, что самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке, Geely Atlas, лишится атмосферных двигателей. Базовым мотором для кроссовера станет 1,5-литровый турбомотор, а для старших версий предложат наддувный агрегат объемом 1,8 литра.
Нынешний модельный ряд Geely в России состоит из кроссоверов Atlas и Emgrand X7, а также седана Emgrand 7.