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16:41

Новый кроссовер Geely приедет в Россию с трехцилиндровым турбомотором

Модель Coolray предложат с семиступенчатым «роботом»

Алексей Носаченко
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Geely Coolray. У нас модель предложат с передним приводом и единственным мотором – «турботройкой» 1.5.

На Geely Coolray трехцилиндровый мотор будет выдавать 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. В пару к турбоагрегату предложат семиступенчатый «робот». Привод у «Кулрея» может быть только передним, других вариантов не предусмотрено. По предварительной информации, продажи кроссовера начнутся в первой половине этого года.

На Coolray 1,5-литровая «турботройка» отпразднует свой российский дебют. Сейчас этот мотор не ставится ни на одну модель для нашего рынка, а в Китае он есть только у хэтчбека GS.

Судя по ОТТС, в список оснащения кроссовера войдут система контроля давления в шинах, несколько подушек безопасности и мультимедийный комплекс. За доплату на Coolray можно будет установить адаптивный круиз-контроль.

Ранее стало известно, что самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке, Geely Atlas, лишится атмосферных двигателей. Базовым мотором для кроссовера станет 1,5-литровый турбомотор, а для старших версий предложат наддувный агрегат объемом 1,8 литра.

Нынешний модельный ряд Geely в России состоит из кроссоверов Atlas и Emgrand X7, а также седана Emgrand 7.