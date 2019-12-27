У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

Кроссовер Geely Atlas — самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке. За одиннадцать месяцев дилеры реализовали 6518 вседорожников, что на 198 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Пока Geely Atlas доступен в России с тремя моторами: атмосферниками 2.0 и 2.4, а также турбомотором 1.8. Наиболее мощные силовые агрегаты можно заказать в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1,14 до 1,7 миллиона рублей.