У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

О расширении моторной линейки сообщил изданию abw.by генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский на церемонии по выпуску 20-тысячного автомобиля на белорусском предприятии. По словам Свидерского, в течение 2020 года Atlas получит «турботройку» 1.5, соответствующую экологическим нормам Евро-6. Новый двигатель позволит заводу «БелДжи» продавать автомобили не только на территории стран Таможенного союза, но и в Европе.
Фото: Geely Coolray
Ожидается, что в угоду российскому налоговому законодательству турбомотор 1.5 дефорсируют со 177 лошадиных сил до 149 лошадиных сил. Это позволит «развести» по мощности трёхцилиндровый агрегат и «четвёрку» 1.8T, которая на Atlas развивает 184 лошадиные силы. Более мощный мотор вытеснит из линейки атмосферный двигатель 2.4 мощностью 149 лошадиных сил, а «младший» турбодвигатель со временем заменит 2,0-литровый 139-сильный безнаддувный агрегат.
Вероятно, новинка 2020 года — кроссовер Coolray — сразу выйдет на российский рынок с «турботройкой» 1.5. Официального подтверждения этой информации нет, так как Одобрение типа транспортного средства на модель до сих пор не опубликовано.
Кроссовер Geely Atlas — самый продаваемый китайский автомобиль на российском рынке. За одиннадцать месяцев дилеры реализовали 6518 вседорожников, что на 198 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Пока Geely Atlas доступен в России с тремя моторами: атмосферниками 2.0 и 2.4, а также турбомотором 1.8. Наиболее мощные силовые агрегаты можно заказать в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1,14 до 1,7 миллиона рублей.