Представлен первый серийный электрический Mini

В список оснащения электрического MINI войдет медиакомплекс с 6,5- или 8,8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, переключатель режимов движения с четырьмя профилями, двухзонный климат-контроль с высокоэффективным тепловым насосом, навигационная система и светодиодные фары.

Цена MINI Cooper SE в Великобритании после учета государственной субсидии составит минимум 24 400 фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Топовый вариант электрокара оценили в 30 400 фунтов стерлингов или 2,4 миллиона рублей.