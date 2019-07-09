Представлен первый серийный электрический Mini

Хотя MINI называет модель Cooper SE, на багажной двери хэтчбека можно заметить шильдик Cooper S — таким образом компания указывает на сопоставимый по мощности вариант модели с ДВС. Силовая установка электрокара состоит из 184-сильного электромотора (270 Нм момента) и тяговой батареи емкостью 32,6 киловатт-часа. С места до «сотни» MINI Cooper SE разгоняется за 7,3 секунды и достигает максимальной отметки 150 километров в час. Пробег без подзарядки — 235-270 километров.
В 2009 году MINI начала тестирование экспериментального MINI E. Полевые испытания проходили в США, Германии, Франции и Китае и стали частью проекта BMW Project i. Было построено несколько сотен электрокаров, но в массовое производство модель не пошла.
Наполнить батарею от 11-киловаттного зарядного устройства переменного тока можно за 3,5 часа. От быстрого терминала мощностью 50 киловатт зарядка до 80 процентов займет 35 минут. Разъемы для подключения находятся на том же месте, где у обычной машины расположена горловина топливного бака.
Внешность MINI Cooper SE практически полностью соответствует машинам с ДВС. Изменения затронули решетку радиатора, теперь она глухая, и оба бампера (передний увеличился на 19 миллиметров). Вдобавок дорожный просвет хэтчбека стал на 18 миллиметров выше, чем у обычного Cooper S, а боковые зеркала приобрели более аэродинамичную форму. В салоне появился электронный стояночный тормоз вместо ручника и новая цифровая «приборка» диагональю 5,5 дюйма.
В список оснащения электрического MINI войдет медиакомплекс с 6,5- или 8,8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, переключатель режимов движения с четырьмя профилями, двухзонный климат-контроль с высокоэффективным тепловым насосом, навигационная система и светодиодные фары.
Цена MINI Cooper SE в Великобритании после учета государственной субсидии составит минимум 24 400 фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Топовый вариант электрокара оценили в 30 400 фунтов стерлингов или 2,4 миллиона рублей.