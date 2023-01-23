Микрородстер Daihatsu Copen превратили во внедорожник

Поскольку за основу была взята «приключенческая» версия XPlay, то уже с завода родстер шел с черными накладками на арках и черными бамперами. Первым делом на машину установили лифт-комплект подвески и 15-дюймовые колеса OZ Racing с шинами Yokohama Geolandar M/T. Затем добавили фары от «спортивного» Copen GR Sport, буксировочные проушины, дополнительное освещение, а также каркас безопасности.