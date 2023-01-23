Микрородстер Daihatsu Copen превратили во внедорожникМашине увеличили дорожный просвет и добавили каркас безопасности
Микрородстер Daihatsu Copen превратили во внедорожник. Машине увеличили дорожный просвет, добавили колеса OZ Racing, различную внедорожную атрибутику и каркас безопасности. На японском сайте Car Sensor вездеход пытались продать за 1 698 000 иен, что соответствует 900 тысячам рублей, — и, похоже, покупатель нашелся.
Кей-кар Daihatsu Copen второго поколения вышел в 2014 году. Он получил 660-кубовый трёхцилиндровый турбомотор с изменяемыми фазами газораспределения (64 л.с., 92 Нм), складную крышу и две коробки передач на выбор: «механику» либо вариатор. И хотя обычный родстер не приспособлен к бездорожью, путем нехитрых доработок его смогли превратить в крошечный «вездеход».
Фото: Car Sensor
Поскольку за основу была взята «приключенческая» версия XPlay, то уже с завода родстер шел с черными накладками на арках и черными бамперами. Первым делом на машину установили лифт-комплект подвески и 15-дюймовые колеса OZ Racing с шинами Yokohama Geolandar M/T. Затем добавили фары от «спортивного» Copen GR Sport, буксировочные проушины, дополнительное освещение, а также каркас безопасности.
Вдобаков Copen достался выхлоп HKS, сэнд-траки ARB, емкости для воды и топлива Rotopax, сиденья Recaro и руль Momo. На японском сайте Car Sensor машину продавали за 1 698 000 иен, что соответствует 900 тысячам рублей, но сейчас объявление уже удалено. Новый Copen XPlay стоит от 1 888 900 иен, или 1 миллион рублей.