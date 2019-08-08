Bentley воссоздала уникальную историческую модель Corniche

Corniche построили на облегченном шасси из более тонкой стали, оснастили форсированным двигателем от MkV и новой коробкой передач. Кузов спорткара спроектировало и изготовило французское кузовное ателье Carrosserie Vanvooren.

Стремительные формы только начинали входить в моду, поэтому спорткар выглядел слишком футуристичным для своего времени. Для улучшения аэродинамики дизайнерам даже пришлось отказаться от традиционной для Bentley огромной вертикальной решетки радиатора.