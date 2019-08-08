Bentley воссоздала уникальную историческую модель Corniche

Идея построить Corniche родилась после того, как греческий гонщик Андре Эмбирикос в частном порядке заказал у Bentley спорткар на шасси 4 ½ Litre, но с новым обтекаемым кузовом из дюралюминия. Вдохновленное этим штучным экземпляром руководство решило, что у готовящегося к выходу в свет нового седана MkV обязательно должна быть похожая спортивная версия, и к маю 1939 года прототип такого автомобиля был готов.
Corniche построили на облегченном шасси из более тонкой стали, оснастили форсированным двигателем от MkV и новой коробкой передач. Кузов спорткара спроектировало и изготовило французское кузовное ателье Carrosserie Vanvooren.
Стремительные формы только начинали входить в моду, поэтому спорткар выглядел слишком футуристичным для своего времени. Для улучшения аэродинамики дизайнерам даже пришлось отказаться от традиционной для Bentley огромной вертикальной решетки радиатора.
Сразу после постройки автомобиль испытали на овальной трассе Бруклендс, где он смог разогнаться до 161 километра в час — обычный седан на такое был не способен. Затем, в июле 1939 года, Corniche отправился на дорожные тесты во Францию, пострадал в аварии с автобусом и был отремонтирован в Vanvooren.
Однако во время перегона седана в штаб-квартиру Bentley тест-пилот не справился с управлением, врезался в дерево и завалил автомобиль набок. Кузов снова пришлось демонтировать и отправить на реставрацию в ателье, однако уже готовый он был уничтожен во время бомбового удара по портовым докам в городе Дьеппе.
Воссоздать Corniche решил автомобильный историк и бывший директор Bentley Кен Ли. В 2001 году он начал собирать оригинальные запчасти, распроданные коллекционерам в 1970-х, а в 2008 году получил финансовую помощь от британской марки.
Кузов «Корниша» изготовили из алюминия в Ashley & James по эскизам, предоставленным семьей дизайнера оригинальной машины Джорджа Полина. В феврале 2018 года проект был передан Mulliner и стал частью празднования 100-летия марки. При этом работать над Corniche стали не только сотрудники отделения эксклюзивных проектов, но и персонал из других подразделений.
Команда кузовщиков Mulliner завершила финальную доводку кузовных панелей, а цех покраски по архивным материалам воссоздал два основных цвета экстерьера — Imperial Maroon и Heather Grey. После этого команда дизайнеров воспроизвела интерьер в стиле Vanvooren, используя соответствующие историческому периоду материалы обивки.
Решетку радиатора сначала нарисовали на компьютере, проанализировали аэродинамику и дизайн каждого прутка, а затем изготовили физическую деталь. В проекте также приняли участие шесть стажеров Mulliner — один из них собрал ящик для инструментов, как у оригинального Corniche.