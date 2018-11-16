Представлен седан Toyota Corolla нового поколения

Архитектура салона новой Toyota Corolla выполнены в стиле «чувственного минимализма». В центре передней панели установлен дисплей мультимедийной системы, который в зависимости от версии может быть семи- или восьмидюймовым. Приборка — сочетание аналогового спидометра и тахометра с дисплеем бортового компьютера (4,2 или 7 дюймов). Сиденья могут быть отделаны тканью или материалом SofTex.