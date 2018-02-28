Toyota совместила в новой коробке «механику» с вариатором

Компания Toyota представила новые разработки, основанные на модульной архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA). Среди них: двухлитровая рядная «четверка» с термическим КПД 40 процентов и бесступенчатая трансмиссия Direct Shift-CVT, в которой впервые в мире используется «стартовая передача».

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Классическая ступень с зубчатым приводом применяется на начальном этапе разгона с места. Как говорят в компании, это улучшит ускорение и устранит «вялые ощущения при работе педалью газа». Далее электроника просто переходит с редуктора на ременной привод вариатора. За плавность переключения отвечает блок управления, разработанный на базе технологий, позаимствованных у автоматических трансмиссий.

Такая система улучшает эффективность ременного привода и расширяет диапазон передаточных чисел. Для Direct Shift-CVT этот показатель составляет 7,5. Новая компоновка также позволила уменьшить размер шкивов вариатора и угол конуса, что на 20 процентов сократило время перемещения ремня.

Видео с YouTube-канала Toyota Global Newsroom.

Помимо CVT, Toyota разработала компактную шестиступенчатую «механику». По сравнению с предыдущей коробкой, ее масса уменьшилась на семь килограммов, а длина на 24 миллиметра.

Двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force Engine получил юбки поршней с лазерной обработкой, седла клапанов с лазерным плакированием, систему комбинированного впрыска, электрический водяной насос. Увеличен угол между впускным и выпускным клапанами. Агрегат может работать самостоятельно или в составе гибридной системы. Мощность мотора — 171 лошадиная сила и 205 Нм крутящего момента. Для гибрида — 146 сил и 180 Нм соответственно.

Видео с YouTube-канала Toyota Global Newsroom.

Новый двигатель дебютирует на хэтчбеке Toyota Auris следующего поколения, публичный дебют которого состоится на Женевском автосалоне. Гибридный агрегат на базе мотора 2.0 будет отличаться низким расходом топлива и линейным ускорением. Другие агрегаты будут использоваться на различных моделях марки.

Также Toyota представила две новые системы полного привода: Dynamic Torque Vectoring AWD и E-Four. Dynamic Torque Vectoring AWD разработана для машин с бензиновыми двигателями. Она дополнена системой векторизации тяги, которая распределяет момент между каждым из колес задней оси. В нее также встроены две кулачковые муфты с храповым механизмом, с помощью которых можно отключить заднюю ось от двигателя, а также полностью выключают карданный вал.

Система E-Four передает на 30 процентов больше момента на заднюю ось. Использование новой системы управления позволяет оптимально распределять тягу между задними колесами, основываясь на дорожных условиях.

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