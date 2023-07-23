Видео: Toyota GR Corolla, Subaru WRX и Honda Civic Type R свели в гонке по прямой

Видео: Toyota GR Corolla, Subaru WRX и Honda Civic Type R свели в гонке по прямойВсе автомобили — с механической коробкой передач
Блогеры устроили битву Subaru WRX против Toyota GR Corolla и Honda Civic Type R. Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой, участниками которой на сей раз стали три «заряженные» модели. В соперники седану Subaru WRX последнего поколения блогеры выбрали два актуальных хэтчбека — GR Corolla Circuit защищала честь марки Toyota, а за Honda сражалась новая Civic Type R. У всех участников гонки разные двигатели, разный тип привода, зато соперников объединяет механическая коробка передач.
Subaru WRX оснащается оппозитным 2,4-литровым турбомотором мощностью 271 лошадиная сила и крутящим моментом 350 Нм. Оснащена машина тоже 6-ступенчатой механической коробкой передач, как и соперники, но весит немало — 1487 килограммов — в том числе и за счёт полного привода.
Honda Civic Type R имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 420 Нм, который сочетается с механической коробкой передач и передним приводом. Это самый мощный вариант в истории Civic Type R, но весит он 1446 килограммов, несмотря на передний привод.
Что касается Toyota GR Corolla, то у неё под капотом трёх-, а не четырёхцилиндровый двигатель, но с турбомотора объемом 1,6 литра специалисты сняли 304 сил и 370 Нм. Весит такой полноприводный хэтчбек 1492 килограмма.