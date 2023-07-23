Видео: Toyota GR Corolla, Subaru WRX и Honda Civic Type R свели в гонке по прямой

Все автомобили — с механической коробкой передач

Блогеры устроили битву Subaru WRX против Toyota GR Corolla и Honda Civic Type R. Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой, участниками которой на сей раз стали три «заряженные» модели. В соперники седану Subaru WRX последнего поколения блогеры выбрали два актуальных хэтчбека — GR Corolla Circuit защищала честь марки Toyota, а за Honda сражалась новая Civic Type R. У всех участников гонки разные двигатели, разный тип привода, зато соперников объединяет механическая коробка передач.