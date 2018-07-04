81-летняя жительница Южной Африки доехала на старой Toyota до Лондона

81-летняя жительница Южной Африки Джулия Альбу проехала на свой 20-летней Toyota Corolla по маршруту Кейптаун — Лондон, чтобы повидаться с дочерью. Общая протяженность пути составила 12 070 километров. Об этом сообщает Car Throttle.

На поездку Джулию сподвигла дискуссия на местной радиостанции, в ходе которой обсуждалось сколько потратил на автомобили один известный общественный деятель. Она дозвонилась в прямой эфир и сказала, что ей и ее Toyota на пару 100 лет, но они находятся в прекрасном состоянии и даже собираются поехать в Лондон.

После того, как Джулии начали звонить друзья, не оставалось ничего другого, как отправиться в путешествие.

Перед поездкой на машину установили проставки для увеличения дорожного просвета, новые покрышки, заменили все резиновые втулки и провели полное техническое обслуживание. По прибытии в Лондон Джулия в интервью британскому офису Toyota сообщила, что ее машина — лучшая, и она не готова поменять ее на что-либо другое. Единственная проблема, с которой ей пришлось столкнуться — разболтавшееся по дороге из Уганды колесо.

В феврале житель британского Плимута Бен Кумбс проехал на своем 20-летнем TVR Chimaera от самого северного до самого южного паба в мире. Путешествие через 24 страны заняло семь месяцев — за это время Кумбс преодолел 37 800 километров.