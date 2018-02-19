Британец проехал на старом TVR от самого северного до самого южного паба в мире

Житель британского Плимута Бен Кумбс проехал на своем 20-летнем TVR Chimaera от самого северного до самого южного паба в мире. Путешествие через 24 страны заняло у него семь месяцев — за это время Кумбс преодолел 37 800 километров, пишет TVR.

Начальной точкой маршрута стал бар в отеле «Тюльпан», который находится в бывшем российском шахтерском поселке Пирамида на острове Шпицберген в 1126 километрах от Северного полюса. Из него Кумбс отправился вдоль Скандинавского побережья по Европе в Великобританию.

По прибытии в Англию спорткар кораблем отправили в Нью-Йорк. После этого Кумбс пересек Штаты и из Калифорнии поехал по направлению к финальной точке маршрута — бару на самой южной оконечности Чили. Отмечается, что за всю дорогу была только одна серьезная поломка — у TVR Chimaera заменили сцепление.

Для Кумбса эта поездка стала не первой. Ранее он пересек Африку на классическом Porsche и Азию на Chevrolet Corvette.

TVR Chimaera — родстер, который выпускался с 1992 по 2003 год. Модель оснащалась двигателями Rover V8 объемом от 4,0 до 5,0 литров (243-345 сил).

В начале феврале текущего года хорватская команда Team Tesla Powered by RWE приняла участие в крупнейшем любительском ралли «Будапешт-Бамако». Саша Цветоевич и Олег Маштруко на Tesla Model X стали первыми, кто пересек пустыню Сахара на электромобиле. На это им понадобилось 16 дней.

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