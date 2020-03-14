Коронавирус обрушил итальянский авторынок

Как сообщает издание Automotive News Europe, продажи новых автомобилей в Италии в феврале упали на 8,8% — до 162 793 единиц. Автомобильный рынок падает уже второй месяц подряд: в январе он обрушился на 5,9%. Причиной является стремительное распространение заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа — на сегодняшний день Италия занимает второе место в мире по числу больных после Китая. Как следствие, активность частных покупателей в минувшем феврале снизилась на 19%, корпоративных клиентов — на 23%. Падение отчасти компенсировали лишь прокатные компании и каршеринговые сервисы, которые приобрели, соответственно, на 17% и 19% больше автомобилей.
В итальянских провинциях Лоди и Кремона, сильнее всего пострадавших от распространения коронавируса, продажи снизились на 35% и 23% соответственно, в Милане спрос упал на 17%. По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы в Италии сохранится и даже усугубится отрицательная динамика автомобильного рынка. В результате небывалого падения продаж в 2020 году, считают эксперты, в стране с населением более 60 миллионов человек будет реализовано около полтора миллиона автомобилей. Для сравнения, в 2019 году итальянцы приобрели более 1 900 000 новых машин.