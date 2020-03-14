Коронавирус обрушил итальянский авторынок

В итальянских провинциях Лоди и Кремона, сильнее всего пострадавших от распространения коронавируса, продажи снизились на 35% и 23% соответственно, в Милане спрос упал на 17%. По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы в Италии сохранится и даже усугубится отрицательная динамика автомобильного рынка. В результате небывалого падения продаж в 2020 году, считают эксперты, в стране с населением более 60 миллионов человек будет реализовано около полтора миллиона автомобилей. Для сравнения, в 2019 году итальянцы приобрели более 1 900 000 новых машин.