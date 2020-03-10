Lexus сокращает производство из-за коронавируса

В феврале 2020 года продажи автомобилей Toyota в Китае рухнули более чем на 60 процентов, до 23,8 тысячи штук, а по итогам января-февраля спрос снизился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие автопроизводители пострадали из-за нехватки комплектующих, которые до эпидемии поставляли из Китая. В частности, о возможной приостановке выпуска машин ранее объявили Nissan и Jaguar Land Rover. Fiat временно заморозил выпуск модели 500L из-за отсутствия компонентов аудиосистемы, которые возили из КНР. Кроме того, были отменены автосалоны в Пекине и Женеве.