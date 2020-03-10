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11:29

Lexus сокращает производство из-за коронавируса

Японский бренд уменьшит объемы выпуска автомобилей на две недели

© Toyota Motor
Лиза Будрина
Toyota Motor снизит объемы выпуска машин Lexus с 16 марта: в течение двух недель с конвейера будет сходить на шесть процентов меньше автомобилей, чем обычно. Такое решение было принято на фоне падения продаж в Китае, вызванного различными ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции.

В феврале 2020 года продажи автомобилей Toyota в Китае рухнули более чем на 60 процентов, до 23,8 тысячи штук, а по итогам января-февраля спрос снизился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие автопроизводители пострадали из-за нехватки комплектующих, которые до эпидемии поставляли из Китая. В частности, о возможной приостановке выпуска машин ранее объявили Nissan и Jaguar Land Rover. Fiat временно заморозил выпуск модели 500L из-за отсутствия компонентов аудиосистемы, которые возили из КНР. Кроме того, были отменены автосалоны в Пекине и Женеве.

Из-за мер, предпринятых в стране, многие китайцы отказались от посещения дилерских центров для покупки машин, что отразилось на местном авторынке. Только за первую половину февраля продажи рухнули на 92 процента, а падение по итогам января-февраля оценивалось в 40 процентов относительно тех же месяцев 2019 года.

Источник: nhk.or.jp