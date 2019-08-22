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16:02

Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках

Электрическую Corsa-e раскрыли почти за месяц до премьеры во Франкфурте

Компания Opel официально раскрыла информацию о модели Corsa-e, которая станет первым в мире электрическим автомобилем для ралли. Судя по всему, тизер именно этой модели был опубликован утром 22 августа.

Автомобиль, который примет участие в гонках уже в следующем году, создан на базе «гражданской» Corsa-e. Его оснастили таким же электромотором — предельная мощность составляет 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента, емкость аккумуляторной батареи — 50 киловатт-часов. С места до 100 километров в час раллийная Corsa разгоняется за 8,1 секунды.

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По словам генерального директора Opel Майкла Лошеллера, новая Corsa-e — электромобиль «для всех». Он приспособлен как для повседневной езды, так и для участия в спортивных соревнованиях, а кроме того, он остается доступным для всех, в особенности, для молодых водителей.

В следующем году производитель планирует построить 15 экземпляров ралли-кара, которые будут выступать в сезоне 2020-2021 года. Стоимость новинки пока не разглашается, но производитель обещает, что она будет ниже 50 000 евро (3 634 950 рублей по текущему курсу).

Официальный публичный дебют новинки состоится в рамках автосалона во Франкфурте. Пресс-конференция Opel намечена на 10 сентября — тогда же компания должна рассказать и о других новинках: гибридном GrandLand X и новой «Астре».