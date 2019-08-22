Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках

Автомобиль, который примет участие в гонках уже в следующем году, создан на базе «гражданской» Corsa-e. Его оснастили таким же электромотором — предельная мощность составляет 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента, емкость аккумуляторной батареи — 50 киловатт-часов. С места до 100 километров в час раллийная Corsa разгоняется за 8,1 секунды.
По словам генерального директора Opel Майкла Лошеллера, новая Corsa-e — электромобиль «для всех». Он приспособлен как для повседневной езды, так и для участия в спортивных соревнованиях, а кроме того, он остается доступным для всех, в особенности, для молодых водителей.
В следующем году производитель планирует построить 15 экземпляров ралли-кара, которые будут выступать в сезоне 2020-2021 года. Стоимость новинки пока не разглашается, но производитель обещает, что она будет ниже 50 000 евро (3 634 950 рублей по текущему курсу).
Официальный публичный дебют новинки состоится в рамках автосалона во Франкфурте. Пресс-конференция Opel намечена на 10 сентября — тогда же компания должна рассказать и о других новинках: гибридном GrandLand X и новой «Астре».