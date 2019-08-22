Opel представил первый в мире раллийный автомобиль на батарейках

По словам генерального директора Opel Майкла Лошеллера, новая Corsa-e — электромобиль «для всех». Он приспособлен как для повседневной езды, так и для участия в спортивных соревнованиях, а кроме того, он остается доступным для всех, в особенности, для молодых водителей.

В следующем году производитель планирует построить 15 экземпляров ралли-кара, которые будут выступать в сезоне 2020-2021 года. Стоимость новинки пока не разглашается, но производитель обещает, что она будет ниже 50 000 евро (3 634 950 рублей по текущему курсу).