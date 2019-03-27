Новый кроссовер Lincoln дебютирует в Нью-Йорке

В гамму двигателей Lincoln Corsair войдут «турбочетверки» EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра и мощностью 245 и 289 лошадиных сил. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Вдобавок в будущем ожидается появление подключаемого гибрида.

Сборка «Корсара» будет налажена на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, а также на фабрике в Китае.