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14:26

Новый кроссовер Lincoln дебютирует в Нью-Йорке

Американская люксовая марка опубликовала тизер вседорожника Corsair

Компания Lincoln опубликовала тизер нового компактного кроссовера Corsair, который придет на смену выпускающемуся с 2014 года MKC. Публичный дебют модели состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
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По предварительной информации, новый Lincoln Corsair станет прямым конкурентом Acura RDX, Lexus NX, Cadillac XT4 и Volvo XC60. Дизайн кроссовера будет во многом основан на стилистике «Авиатора»: массивный «щит» решетки радиатора, соединенные полосой задние фонари и характерно заваленная линия крыши. Основой Corsair станет переднеприводная платформа Ford, такая же, как у Focus последнего поколения.

В гамму двигателей Lincoln Corsair войдут «турбочетверки» EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра и мощностью 245 и 289 лошадиных сил. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Вдобавок в будущем ожидается появление подключаемого гибрида.

Сборка «Корсара» будет налажена на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, а также на фабрике в Китае.

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