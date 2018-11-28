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16:14

Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»

На автосалоне в Лос-Анджелесе представили две версии нового внедорожника

Новый Lincoln Aviator дебютировал в Лос-Анджелесе сразу в двух версиях: обычной и гибридной Grand Touring. Внедорожник получил систему управления со смартфона, кресла с регулировками в 30 направлениях и массажем, а также адаптивную подвеску с режимом «приветствия» и камерой для сканирования дороги.

Внешне новый Lincoln Aviator почти не отличается от концепта, представленного весной на нью-йоркском автосалоне. Габаритные размеры автомобиля пока не уточняют, однако по неофициальной информации, в длину «Авиатор» превосходит Cadillac Escalade и BMW X7. Также известно, что у него будут два варианта компоновки салона: 2+3+2 и 2+2+2.

Под капотом Lincoln Aviator установлена трехлитровая «битурбошестерка», совмещенная с 10-диапазонным «автоматом» SelectShift. Отдача двигателя составляет 406 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента. На гибридном Grand Touring агрегат 3.0 V6 дополнен электромотором, а суммарная отдача доведена до 456 сил и 813 Нм момента.

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Крупная надпиль Lincoln на двери багажника — в угоду китайским покупателям. Они незнакомы с логотипами иностранных марок, поэтому производители вынуждены применять такое решение.

Для внедорожника предусмотрено пять профилей движения: Normal, Conserve, Excite, Slippery и Deep Conditions. У гибрида их семь, так как к основным добавляются режим движения на электротяге Pure EV и экономящий заряд Preserve EV. Адаптивная пневматическая подвеска может не только подстраиваться к дороге при помощи передней камеры, но и может уменьшать дорожный просвет «Авиатора» для удобства посадки и погрузки.

Звуковые уведомления для нового Lincoln Aviator созданы в сотрудничестве с Детройтским симфоническим оркестром. Уникальные музыкальные фрагменты, представляющие собой сочетание ударных, скрипки и альта, будут информировать водителя практически обо всех действиях.

Цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма и возможностью настройки графики входит в стандартное оснащение. Через приложение Lincoln Way владелец может активировать функцию Phone As A Key и использовать смартфон для разблокировки дверей, открытия багажника, а также запуска двигателя. Виртуальный ключ можно размножить до четырех и передать друзьям или родственниками.

Пакет опций Lincoln Black Label предусматривает несколько вариантов тематической отделки салона: Flight посвящена авиации, Chalet — горным склонам, а Destination — путешествиям. Они отличаются цветом используемой кожи и аппликациями на декоративных вставках. Среди опций — 3D-аудиосистема Revel Ultima с 28 динамиками.

Старт продажи Lincoln Aviator запланирован на вторую половину 2019 года. Цены пока не сообщаются.

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