Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»

Пакет опций Lincoln Black Label предусматривает несколько вариантов тематической отделки салона: Flight посвящена авиации, Chalet — горным склонам, а Destination — путешествиям. Они отличаются цветом используемой кожи и аппликациями на декоративных вставках. Среди опций — 3D-аудиосистема Revel Ultima с 28 динамиками.

Старт продажи Lincoln Aviator запланирован на вторую половину 2019 года. Цены пока не сообщаются.