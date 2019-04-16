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10:18

Новый хэтчбек Opel Corsa будет весить меньше тонны

Модель окажется намного легче предшественника

Opel Corsa нынешнего, пятого поколения
Компания Opel распространила первые подробности о хэтчбеке Corsa следующего поколения. По словам представителей марки, автомобиль будет весить примерно на 108 килограммов меньше предшественника – меньше тонны.

Новая «Корса» сохранит прежнюю габаритную длину кузова – 4,06 метра. При этом в своей самой легкой модификации пятидверный хэтчбек будет весить всего 980 килограммов.

Такой показатель достигнут за счет нового кузова, который весит на 40 килограммов легче, чем у предшественника. Кроме того, алюминиевый капот поможет сбросить еще 2,4 килограмма, а передние и задние кресла – по 5,5 и 4,5 килограмма соответственно. Полностью алюминиевые двигатели уменьшат массу еще на 15 килограммов. Также выиграть в весе позволят и новые материалы шумоизоляции.

Как сообщалось ранее, новая «Корса» переедет на модульную платформу CMP (Common Modular Platform), разработанную французской группой PSA Peugeot Citroen. Хэтчбек будет доступен как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Впоследствии ожидается появление и полностью электрической модификации e Corsa.

Opel Corsa шестого поколения, как ожидается, представят уже в этом году.

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