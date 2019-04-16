Новый хэтчбек Opel Corsa будет весить меньше тонны

Новая «Корса» сохранит прежнюю габаритную длину кузова – 4,06 метра. При этом в своей самой легкой модификации пятидверный хэтчбек будет весить всего 980 килограммов.

Такой показатель достигнут за счет нового кузова, который весит на 40 килограммов легче, чем у предшественника. Кроме того, алюминиевый капот поможет сбросить еще 2,4 килограмма, а передние и задние кресла – по 5,5 и 4,5 килограмма соответственно. Полностью алюминиевые двигатели уменьшат массу еще на 15 килограммов. Также выиграть в весе позволят и новые материалы шумоизоляции.