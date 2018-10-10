Opel частично раскрыл полностью электрическую «Корсу»

Немецкий Opel намерен к концу 2020 года представить восемь новых моделей. Среди них будут как абсолютно новые машины, так и обновления нынешних: новая Corsa, преемники Vivaro и Mokka X. Кроме того, марка планирует выпустить четыре электрифицированных модели. Таким образом, производитель сосредоточится на наиболее массовых сегментах рынка.