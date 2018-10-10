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10:30

Opel частично раскрыл полностью электрическую «Корсу»

В линейке марки электромобиль появится к 2020 году

© Фото: autoexpress.co.uk
Компания Opel частично показала Opel Corsa следующего поколения, который впервые получит полностью электрическую силовую установку. В линейке марки новинка появится к 2020 году, одновременно с подключаемым гибридом Grandland X PHEV. К 2024 году у всех моделей Opel будет электрифицированная версия.

Немецкий Opel намерен к концу 2020 года представить восемь новых моделей. Среди них будут как абсолютно новые машины, так и обновления нынешних: новая Corsa, преемники Vivaro и Mokka X. Кроме того, марка планирует выпустить четыре электрифицированных модели. Таким образом, производитель сосредоточится на наиболее массовых сегментах рынка.

Согласно стратегии развития марки PACE!, через два года Opel выйдет на 20 новых рынков. В 2019 году у марки появится новый кроссовер, построенный на платформе EMP2 альянса PSA.

В связи с этим к концу следующего года из линейки Opel исчезнут хэтчбеки Adam, Karl и кабриолет Cascada. В компании рассчитывают, что с новым модельным рядом смогут охватить до 80 процентов основного рынка.

Opel GT X Experimental

В августе Opel продемонстрировал новый язык дизайна бренда на примере концепт-кара GT X Experimental. Особенностью прототипа стал стилистический элемент Vizor — панель из затемненного плексигласа, под которой находится светящийся логотип бренда, матричные светодиодные фары, дневные ходовые огни, камеры и сенсоры системы автономного управления.

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