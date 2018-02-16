На заброшенном складе для вещей нашли новый «Корвет» 2009 года

В заброшенном боксе склада для хранения вещей нашли суперкар Chevrolet Corvette Z06 2009 года, который к настоящему моменту проехал 1152 километра. Автомобиль выставили на торги интернет-аукциона eBay.

В описании лота указано, что продавец проверил автомобиль по VIN-номеру и установил, что он не находится в угоне. При этом на машину нет никаких документов. Этим, по словам продавца, обусловлена низкая стоимость. На момент написания этой новости лот собрал 152 ставки, последняя из которых — 57 100 долларов.

Продавец отметил также, что при транспортировке автомобиль получил несколько царапин на кузове. При этом перед размещением объявления в суперкаре поменяли все технчиеские жидкости. На выставленном на продажу «Корвете» до сих пор стоят заводские шины.

Ранее на Мальте нашли заброшенный дилерский центр Subaru, у которого до сих выставлены модели японской марки из 1990-х. Цены на автомобили указаны в мальтийских лирах, хотя эта валюта была упразднена в 2008 году. По словам местных жителей, владелец центра иногда появляется на рабочем месте.

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