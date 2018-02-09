На Мальте нашли забытый салон Subaru с машинами из 1990-х

Автор блога Caraddiction опубликовал фотографии дилерского центра Subaru на острове Мальта, в шоу-руме которого стоят старые Impreza, Justy и снятое с производства полноприводное купе XT. Цены на машины указаны в мальтийских лирах, хотя валюта заменена на евро в 2008 году.

По данным сайта, дилерский центр, некогда единственный на острове, не выдержал конкуренции с новыми импортерами Subaru. Большинство покупателей ушло к ним, а в шоу-руме остались нераспроданные автомобили. При этом, как говорят местные жители, несколько лет назад владелец салона периодически появлялся в здании на рабочем месте, но теперь это происходит редко.

Пожалуй, самым интересным автомобилем этой «капсулы времени» является Subaru XT, выпускавшийся с 1985 по 1991 год. Это первая модель марки, объем двигателя которой превысил два литра, поэтому в Японии автомобиль входил в категорию роскошных и облагался повышенным налогом.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Subaru Justy оценена в 4000 мальтийских лир (660 тысяч рублей), Subaru Impreza (CS 1.6 FWD)— 7000 (1,6 миллиона рублей), Subaru XT — 10 000 лир (1,66 миллиона рублей). Фото carsaddiction.com Фото carsaddiction.com Фото carsaddiction.com Фото carsaddiction.com Фото carsaddiction.com Фото carsaddiction.com Фото carsaddiction.com

Купе для европейского рынка оснащалось турбированным «оппозитником» объемом 1,8 литра. Мощность мотора составляла 136 лошадиных сил. Он работал в паре с механической или автоматической коробкой передач.

Видео с YouTube-канала CarsAddiction.com.

Особенностями машины были регулируемый по высоте и вылету руль, электронный блок управления двигателем и трансмиссией, омыватели фар, пневматическая подвеска с регулировкой высоты, а также система помощи при подъеме.