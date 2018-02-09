На Мальте нашли забытый салон Subaru с машинами из 1990-х
Автор блога Caraddiction опубликовал фотографии дилерского центра Subaru на острове Мальта, в шоу-руме которого стоят старые Impreza, Justy и снятое с производства полноприводное купе XT. Цены на машины указаны в мальтийских лирах, хотя валюта заменена на евро в 2008 году.
По данным сайта, дилерский центр, некогда единственный на острове, не выдержал конкуренции с новыми импортерами Subaru. Большинство покупателей ушло к ним, а в шоу-руме остались нераспроданные автомобили. При этом, как говорят местные жители, несколько лет назад владелец салона периодически появлялся в здании на рабочем месте, но теперь это происходит редко.
Пожалуй, самым интересным автомобилем этой «капсулы времени» является Subaru XT, выпускавшийся с 1985 по 1991 год. Это первая модель марки, объем двигателя которой превысил два литра, поэтому в Японии автомобиль входил в категорию роскошных и облагался повышенным налогом.
Купе для европейского рынка оснащалось турбированным «оппозитником» объемом 1,8 литра. Мощность мотора составляла 136 лошадиных сил. Он работал в паре с механической или автоматической коробкой передач.
Особенностями машины были регулируемый по высоте и вылету руль, электронный блок управления двигателем и трансмиссией, омыватели фар, пневматическая подвеска с регулировкой высоты, а также система помощи при подъеме.