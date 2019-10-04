Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу

Автомобиль никогда не был в чьей-либо собственности и никогда не ставили на учет. Все 28 лет он провел в частной коллекции и не отъезжал далеко от дилерского центра. В итоге автомобиль по-прежнему выглядит так, будто только вчера сошел с конвейера производителя.
Согласно описанию на eBay, в оснащение входят черные кожаные сидения, кондиционер, круиз-контроль, электропривод стекол. Также спорткупе 1991 года выпуска оснащается ABS, водительской подушкой безопасности и кассетным проигрывателем.
В моторном отсеке установлен 5,7-литровый мотор V8 с алюминиевой головкой блока цилиндров, который был разработан совместными усилиями с Lotus. Мощность силовой установки, в состав которой также входит механическая трансмиссия, достигает 375 лошадиных сил. С места до 100 километров в час Corvette разгоняется за 4,4 секунды.
Перед продажей владелец провел небольшое обслуживание автомобиля: прочистил топливную систему, заменил масло и масляный фильтр, а также поставил новый аккумулятор. По его словам, автомобиль по состоянию практически как новый за исключением того, что у него перестали работать две колонки, а оригинальные шины требуют замены.
Вместе с автомобилем новый владелец получит оригинальный комплект ключей, документы 1991 года и небольшой лист с историей обслуживания. Стоит спорткупе с рекордно маленьким пробегом 40 тысяч долларов (2 604 675 рублей по текущему курсу).
При этом стоимость нового Chevrolet Corvette, который представили в середине июля, начинается от 60 тысяч долларов.