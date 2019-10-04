Забытый дилером на 28 лет Chevrolet Corvette выставили на продажу

Автомобиль никогда не был в чьей-либо собственности и никогда не ставили на учет. Все 28 лет он провел в частной коллекции и не отъезжал далеко от дилерского центра. В итоге автомобиль по-прежнему выглядит так, будто только вчера сошел с конвейера производителя.

Согласно описанию на eBay, в оснащение входят черные кожаные сидения, кондиционер, круиз-контроль, электропривод стекол. Также спорткупе 1991 года выпуска оснащается ABS, водительской подушкой безопасности и кассетным проигрывателем.