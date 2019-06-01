Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года

От Chevrolet Corvette 2013 года снаружи здесь остались, пожалуй, только колёсные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб. Внутри, конечно, другое дело: интерьер автомобиля предлагает всё лучшее, что было в 2013 году, поэтому вы можете получить незабываемые впечатления от полувекового контраста между внешностью автомобиля и его салоном. А для любителей всего самого современного напомним: «Корвет» поколения C8 дебютирует 18 июля.