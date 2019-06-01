Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года

Построенное на базе шестого поколения Chevrolet Corvette, это спортивное купе 2013 года выпуска сочетает в себе современные технологии и шикарный дизайн в лучших традициях старой школы. Только посмотрите на него!
Под длинным капотом здесь прячется могучий 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 430 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а за саундтрек отвечает тщательно настроенная выхлопная система. Но главное здесь, конечно же, великолепный кузов в духе легендарного Sting Ray, сделанный и собранный вручную по образу и подобию «Корвета» образца 1967 года.
От Chevrolet Corvette 2013 года снаружи здесь остались, пожалуй, только колёсные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб. Внутри, конечно, другое дело: интерьер автомобиля предлагает всё лучшее, что было в 2013 году, поэтому вы можете получить незабываемые впечатления от полувекового контраста между внешностью автомобиля и его салоном. А для любителей всего самого современного напомним: «Корвет» поколения C8 дебютирует 18 июля.