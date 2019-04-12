Среднемоторный Chevrolet Corvette: первые официальные фотографии

Впервые за свою долгую историю Chevrolet Corvette меняет компоновку и становится среднемоторным. При этом попытки вывести на рынок модель с установленным сзади в пределах базы двигателем General Motors предпринимались неоднократно, а первый экспериментальный образец такой машины появился еще в 1959 году и назывался XP-719.