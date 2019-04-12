Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:24

Среднемоторный Chevrolet Corvette: первые официальные фотографии

Мировая премьера спорткара состоится 18 июля этого года

Компания Chevrolet опубликовала первые фотографии среднемоторного Corvette и назвала дату дебюта спорткара восьмого поколения. Публичная презентация двухдверки состоится 18 июля этого года. Производство модели на заводе в городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, предположительно, начнется в сентябре.

Впервые за свою долгую историю Chevrolet Corvette меняет компоновку и становится среднемоторным. При этом попытки вывести на рынок модель с установленным сзади в пределах базы двигателем General Motors предпринимались неоднократно, а первый экспериментальный образец такой машины появился еще в 1959 году и назывался XP-719.

Ранее сообщалось, что у GM возникли серьезные проблемы с электрикой и структурной жесткостью кузова. Опытный V8 с двумя турбонагнетателями оказался настолько мощным, что деформировал алюминиевую пространственную раму автомобиля.

Подробностей о технической начинке нового «Корветта» по-прежнему нет. По слухам, в гамме двигателей спорткара — сплошь V-образные «восьмерки» в атмосферном исполнении и в версии с двумя турбонагнетателями. Коробка — восьмиступенчатый «робот» ZF с двумя сцеплениями, как у Porsche. Инсайдеры также говорят о полноприводном гибридном Corvette C8 под кодовым именем Emperor (Император).

Судя по последним патентам General Motors, новый Chevrolet Corvette может получить комплекс активной аэродинамики с подвижными боковыми юбками и спойлером, электропривод дверей, учитывающий силу ветра и подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления.

Начальная цена Corvette восьмого поколения составит 60-70 тысяч долларов (3,9-4,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...