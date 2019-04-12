Среднемоторный Chevrolet Corvette: первые официальные фотографии

Впервые за свою долгую историю Chevrolet Corvette меняет компоновку и становится среднемоторным. При этом попытки вывести на рынок модель с установленным сзади в пределах базы двигателем General Motors предпринимались неоднократно, а первый экспериментальный образец такой машины появился еще в 1959 году и назывался XP-719.
Ранее сообщалось, что у GM возникли серьезные проблемы с электрикой и структурной жесткостью кузова. Опытный V8 с двумя турбонагнетателями оказался настолько мощным, что деформировал алюминиевую пространственную раму автомобиля.
Подробностей о технической начинке нового «Корветта» по-прежнему нет. По слухам, в гамме двигателей спорткара — сплошь V-образные «восьмерки» в атмосферном исполнении и в версии с двумя турбонагнетателями. Коробка — восьмиступенчатый «робот» ZF с двумя сцеплениями, как у Porsche. Инсайдеры также говорят о полноприводном гибридном Corvette C8 под кодовым именем Emperor (Император).
Судя по последним патентам General Motors, новый Chevrolet Corvette может получить комплекс активной аэродинамики с подвижными боковыми юбками и спойлером, электропривод дверей, учитывающий силу ветра и подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления.
Начальная цена Corvette восьмого поколения составит 60-70 тысяч долларов (3,9-4,5 миллиона рублей по текущему курсу).