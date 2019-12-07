Несмотря на бурю возмущения фанатов Ford Mustang, недовольных тем, что культовым именем посмели назвать электрический кроссовер, концерн General Motors, похоже, собирается сделать то же самое. Из наименования одного лишь суперкара Corvette может стать отдельным брендом, в линейке которого появятся несколько других моделей: первым станет, скорее всего, кроссовер. В интервью изданию Motor Trend глава GM Мэри Барра сообщила, что концерн рассматривает этот вопрос «с крайней осторожностью». Однако исключать возможность превращения Corvette в суббренд топ-менеджер всё же не стала.