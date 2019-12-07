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12:00

Corvette может стать отдельным брендом

Руководство General Motors может расширить модельную линейку «Корветов»

Александр Пономарев
В GM всё ещё рассматривают идею выделения Corvette в суббренд, под которым может быть выпущено несколько новых моделей.

Несмотря на бурю возмущения фанатов Ford Mustang, недовольных тем, что культовым именем посмели назвать электрический кроссовер, концерн General Motors, похоже, собирается сделать то же самое. Из наименования одного лишь суперкара Corvette может стать отдельным брендом, в линейке которого появятся несколько других моделей: первым станет, скорее всего, кроссовер. В интервью изданию Motor Trend глава GM Мэри Барра сообщила, что концерн рассматривает этот вопрос «с крайней осторожностью». Однако исключать возможность превращения Corvette в суббренд топ-менеджер всё же не стала.

Такое решение одобряют и финансовые аналитики. Адам Джонас из агентства Morgan Stanley заявил, что стоимость отдельного бренда Corvette может достигать 12 миллиардов долларов при грамотном подходе к построению модельного ряда. Бывший вице-президент General Motors Боб Лутц заявил, что имя Corvette обладает такой харизмой и потенциалом, что давно пора выделить его из состава Chevrolet. Спортивный кроссовер, выпущенный под его крылом, полагает топ-менеджер, запросто составил бы конкуренцию Lamborghini Urus. Вполне вероятно и появление в рамках суббренда других новых моделей.